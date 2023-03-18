【公屋輪候】4人家庭月光族搵$2萬排公屋　港妻揭丈夫「隱藏財產」恐超額

▲ 4人家庭月光族搵$2萬排公屋，一原因恐超額。

得公屋得天下！低收入家庭排公屋成功的確慳唔少，有個安樂窩。有名港妻跟丈夫與兩孩，家庭月入只有2萬，月光族無錢儲，準備申請公屋，可是人妻從奶奶口中得知，老公有「隱藏財產」，她擔心超出排公屋的入息資產審查，求問網民意見。

4口之家搵$2萬排公

該女網民於本周三（15日）在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，她指自己4人家庭，老公月入只有$2萬，申請公屋一定不超額，而資產限額$562,000，亦沒問題，可是奶奶告知她另有「隱藏財產」，令港媽「好絕望」。

我哋都月光，更加唔會超⋯⋯點知我問奶奶老公啲保險現金價錢，佢求其一份已經6萬美金（約47萬港元），我想再問清楚，我奶奶就話保險你唔填咪得，唔會查到⋯⋯

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港媽呻租金學費開支大

事主提及老公對「隱藏財產」不知情，保險全部是奶奶幫他買落，「有幾多份，供幾多我老公完全唔知情」。事主非常擔心老公的保險會影響申請公屋，有指現時一家生活艱難，一家月入2萬根本不夠用。有網民知道孩子使費尤其多，問「你老公得20,000就生兩個？」，事主無奈解釋：

家家有本難諗的經。好多人淨係睇表面就批評，人有三衰六旺，唔俾人地以前搵好多？唔俾無啦啦斷咗收入？依家每個月俾緊7000租，計埋燈油火蠟、學費，其實個個月洗凸曬⋯⋯

憂保險影響排公屋

港媽一家四口現時跟奶奶同住，由於以前奶奶自己租2房$1.3萬，現時一齊住租大些，「租緊間3房，正常要2萬」，變相事主一家補回$7千差價而已，她無奈如不同住，只夠租劏房。長遠來說，港媽想跟老公及仔女一家四口上公屋，故此問清楚有關保險事宜。

不少網民提出奶奶不在申請成員裏面，她有幾多保險不關事，再者老公只係受益人，非保單持有人，毋須申報，提醒事主先問清楚奶奶，保單是哪個名持有，「最好攞曬保單出嚟，搵埋agent出嚟，印最新的保單價值出嚟，對清楚邊個係保單持有人」、「我嗰時都係咁，屋企人都買咗保險，現金價值過晒資產，但我哋唔係持有人所以唔使報，唔計我哋嘅資產」，網民的意見令港媽鬆一口氣。

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責任編輯︰王明芳