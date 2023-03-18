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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【網絡熱話】人氣千層生吐司宣布停售　即睇邊到重有得買

社會 10:26 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（Aozora Bakery HK圖片）

本港捲起一陣千層生吐司熱潮，由於工序繁複，往往一日只賣20多份，不少市民寧願排隊一小時亦要一嚐滋味。

然而，帶起熱潮的天后麵包店「Aozora Bakery HK」卻選擇急流勇退，由下周一起停賣千層生吐司。據該店負責人指，雖然製作的麵包能得欣賞令人高興，但人潮和不段重複的查詢已經令員工心力交瘁，而自己製作這款吐司時也像是為了應付客人而交功課，違背原來「製作喜歡的麵包」的初衷。

他認為，現在已有不少麵包店都推出了千層吐司，正是時候放慢步伐，重新思考未來路向。因此，由下周一起停賣千層生吐司。

現時已有不少餅店推出類似商品，錯過的市民亦可到以下餅店嚐鮮，但由於產量較少，最好先留意出爐時間和數量，以免白行一趟。

四喜麵包西餅

  • 僅長沙灣和尖沙咀分店有售
  • 每日3輪出爐時間
  • 每次20個
  • 28元一份

享樂烘焙

  • 僅新蒲崗分店有售
  • 一日一爐
  • 每次20個

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責任編輯：陳梓蔚

 

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