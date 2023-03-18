【網絡熱話】人氣千層生吐司宣布停售　即睇邊到重有得買

▲ （Aozora Bakery HK圖片）

本港捲起一陣千層生吐司熱潮，由於工序繁複，往往一日只賣20多份，不少市民寧願排隊一小時亦要一嚐滋味。

然而，帶起熱潮的天后麵包店「Aozora Bakery HK」卻選擇急流勇退，由下周一起停賣千層生吐司。據該店負責人指，雖然製作的麵包能得欣賞令人高興，但人潮和不段重複的查詢已經令員工心力交瘁，而自己製作這款吐司時也像是為了應付客人而交功課，違背原來「製作喜歡的麵包」的初衷。

他認為，現在已有不少麵包店都推出了千層吐司，正是時候放慢步伐，重新思考未來路向。因此，由下周一起停賣千層生吐司。

現時已有不少餅店推出類似商品，錯過的市民亦可到以下餅店嚐鮮，但由於產量較少，最好先留意出爐時間和數量，以免白行一趟。

四喜麵包西餅

僅長沙灣和尖沙咀分店有售

每日3輪出爐時間

每次20個

28元一份

享樂烘焙

僅新蒲崗分店有售

一日一爐

每次20個

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚