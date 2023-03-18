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【恐怖的士】車頭玻璃裂痕遍佈貼膠紙照行車　警方截查不排除檢控

社會 11:40 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（警方圖片）

新界南總區交通執行及管制組與新界南各警區人員3月15日至17日區內各主要道路進行代號「駒始」的執法行動，打擊公共服務車輛交通違例事項。
 
行動中，警員設置多個路障截查約850輛公共服務車輛，並發現當中29輛車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，當中包括涉及嚴重殘缺的6輛小巴、22輛的士及1輛旅遊巴，該些車輛已被扣查，以作進一步檢驗。警員亦向另外5輛公共服務車輛的司機發出欠妥車輛報告。

據警方提供圖片，其中一部違例的士，被截查時車頭擋風玻璃出現嚴重裂痕，裂痕部份僅以膠紙貼著便繼續行車。

（警方圖片）


警方不排除稍後會向有關司機及車主以傳票方式檢控。
 
此外，警員亦截查涉嫌違反交通規例的多輛公共服務車輛，違規事項包括超速、切雙白線、在限制區上落客、在汽車移動時使用流動電話等，人員已向有關司機發出139張告票及13張傳票。人員亦向違例停泊公共服務車輛發出151張定額罰款通知書。
 
警方呼籲駕駛人士，車輛殘缺是違法行為，並且會嚴重影響到其他道路使用者及行人安全。違例者一經定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁一年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。

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記者：陳梓蔚

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