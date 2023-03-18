91歲周驄與張國強羅蘭飲茶　依足太太心願送最後一程

現年91歲的周驄演過無數經典影視劇角色，但在2020年3月離開TVB，而在2021年客串電影《感動她77次》、《殺出個黃昏》，享受退休生活，影迷未能再欣賞他精湛演技。

日前，很有前輩心的張國強約周驄及羅蘭飲茶，並在個人微博上載當日聚會相片，寫道：「美好的午後，分享快樂的成員又增加了：周驄叔、羅蘭姐與司機張KK～還有人要來嗎？」從照片所見，周驄叔與88歲的羅蘭姐面色不錯，精神很好。

▲ 張國強很有前輩心，約周驄及羅蘭飲茶。

經典演出無數

入行逾60年的周驄演過不少深入民心角色，年青時的周驄高大有型，出道時已成「光藝影片公司」力捧的小生，首齣電影《碎琴樓》就當男主角，之後在多部電影中擔任小生，人氣高企，其中1968年跟謝賢合作的《七彩難兄難弟》，成為代表作之一。

80年代初，演出超過100部電影的周驄，因感在電影事業發展已受局限，曾經轉行任戲院經理，但始終心繫演出，在機緣巧合下，加入無線電視，延續演藝生涯20多年，雖以綠葉角色為主，卻有不少深入民心角色，如《溏心風暴之家好月圓》廿四孝爺爺「鍾泛達」、《當旺爸爸》演馬浚偉的父親等。

另外，周驄在電影《新紥師妹》演吳彥祖爸爸，一句「Sir字點樣寫？」更成網民集體回憶！

▲ 《新紥師妹》

獲「萬千光輝演藝大獎」

2016年周驄獲TVB「萬千光輝演藝大獎」，當時周驄得獎時心情激動，得獎感言字字肺腑，他謙虛表示感到慚愧，覺得做得未夠好。周驄又表白：「我還未想退休，因為我有一個夢想，我入了TVB，要跟TVB台前幕後一同落力工作，日以繼夜、無怨無恨的同事一齊打拼，為了全世界觀眾……」

不過當時因直播時間有限，周驄叔未及講完致辭便要停止發表感受。後來周驄向傳媒稱，其實他最想在台上多謝陪伴自己多年的太太，若沒有太太照顧，自己就不會如此精神奕奕，公公開愛的宣言：「多謝你！我愛你！」

只願含笑而終

而當年周驄淡出幕前，就是為專心照料病妻。在2021年，他為「賽馬會安寧頌」計劃訪問講述自己對人生感受稱，對生死十分豁達，更不忌諱談最後心願，只願能含笑而終。

周驄在訪問中坦言：「我拍戲拍了60年，好像已死過好多次，死亡是最公平的，無論你是富或貧，人人都要面對，你不去說死亡，不等於它不會降臨。」

年紀漸長的周驄，豁達表示明白難免常要面對生離死別：「有時見到朋友走，在病床不斷氣喘，插滿喉管，看到都驚，也有朋友是睡著時便走，這樣最有福氣。」

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盼骨灰撤花園滋養泥士

他稱人終歸要離世，如後人能一早依照囑咐，安排後事就最好。周驄不諱言自己亦早為最後一程作安排，笑言：「最好是做妥平安書，我希望臨走前有很多美食。」

而周驄表示：「百年歸老後，希望骨灰可撤在花園，滋養泥士，將愛心受在世上，遺留人間。」

▲ 周驄與太太。

暖男丈夫照顧太太

周驄與太太育有3女1子，太太早年飽受坐骨神經痛困擾，膝蓋亦有小毛病。周驄曾向傳媒表示，為照顧患病太太，推掉不少幕前演出。

在訪問中，周驄說出慶幸家人能為太太完成最後心願。「太太不幸患癌，經年受苦，醫生建議不如化療，她想到化療會脫髮，自己變成禿頭女子好難看，因此囑咐我，不要把她插滿喉管和呼吸機，我們家人都同意，慶幸太太及時講心心願，讓我們依足她心願送最後一程。」

最後，周驄講出心底話：「如果走得舒服，人人都想，若臨終前要好多麻煩，想起都怕，最重要適當時講出心願，後人依足心願，便死而無憾。」

▲ 周驄與太太。

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