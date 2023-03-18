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【鋪鋪Poker】杜如風當年被逼做幕前主持　郭偉亮踢爆：佢面皮厚過腳板底

娛樂 12:00 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《鋪鋪Poker》嘉賓杜如風。

J2在今晚（3月18日）9點半播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、陳欣茵（欣茵）同陳若思（Amber）主持。今集嘉賓繼續是杜如風（Helen）和糖妹（黃山怡）。

上集《鋪鋪Poker》，Eric同師兄爆Helen「倫仔」花名的由來，又彈她過往做事不上心。聲言已改過自新的Helen今集洗頹風贏得「爛命倫」稱號。

（左起）陳若思、陳欣茵、糖妹、杜如風、郭偉亮、劉浩龍。

被稱地獄黑仔倫

師兄再透露Helen另一花名「地獄黑仔倫」，師兄話︰「諗返起件事都好癲，有年新年賭錢玩『射龍門』，兩蚊一鋪佢輸到要撳（提款）機，輸成兩萬蚊（Helen在旁更正為18,000元正）。『煙King』買晒撞柱、『煙King』又買晒又撞柱。」

Helen很無奈地說︰「輸到要一路寫當票落去，3千一張、6千又一張。」師兄形容當時場面非常嚴峻，大家都心想：「死嘞，如果佢再撞追唔返，點呀」。

杜如風被「迫上梁山」

另外，Helen為J2主持的《解風東京》頗受歡迎，原來當年她初次做主持，是被人拉伕上馬。

話說有趟Helen被派到東京採訪時裝表演︰「嗰時我係做writer，係被迫上梁山㗎。公司阿姐派我去，話位主持未攞到working visa，要我頂咗佢啦，仲話做fashion show講一兩句嘢就得。」

做完返到香港，該位阿姐好滿意，二話不說跟手就派Helen同一位導演合作，拍攝旅遊節目《流行東京》，想不到一炮成名，Helen躍身成為日本旅遊達人。

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Helen話一直都抗拒出鏡，她笑說︰「初初係好驚，所以我從來都唔肯試鏡，覺得好驚個camera，唔知點解，可能做開幕後。到迫上梁山對住鏡頭，又okay喎。」

當Amber同欣茵笑她怕醜時，兩位男仕玩即場踼爆，Eric首先發難話︰「佢平時吹水吹到呢……面皮厚過腳板底，當然冇可能驚camera。」接住師兄出手補充︰「仲唔怕醜過啲artistes。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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