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【兩性關係】1.84米靚仔丈夫被幸福肥至220磅仍出軌 人妻崩潰：這麼胖還有人要

親子 12:16 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《瘦身男女劇照》

台灣一名女子分享，因嫁給超帥的老公，因此努力讓老公幸福肥逼近100公斤（約220磅），但婚後3年仍抓到老公出軌，讓她崩潰不已，「小三是眼睛瞎了嗎？我都養這麼胖了妳還要」，貼文曝光後，引發網友熱議。

影片推介：

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【靚太廚房】延遲加固易導致偏食及營養不良　營養師教觀察寶寶反應+食譜禁忌

綜合台媒報道，該名女網民日前在《匿名公社》中發文，稱剛結婚時，朋友、親戚都誇她嫁到一個靚仔、身高1.84米的丈夫，也出言叫她「小心被搶」，所以她好努力將老公養胖，逼近100公斤，想逼退老公的追求者。

該名女網民稱，豈料最近還是捉到老公和其他女同事曖昧，小三還打電話給她示威，讓她非常憤怒，「有沒有搞錯，我們結婚才3年還沒7年，這麼快就癢？還有小三是眼睛瞎了嗎？我都養這麼胖了妳還要」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「跟小三有啥關係，搞不好是妳老公主動的」、「兩個人會對到眼都有問題，跟妳養的胖不胖沒關係」、「女人看男人，不一定是看外表。很多時候是看財力、職務，還有看工具人」。

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責任編輯︰王明芳

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