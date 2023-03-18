【移民英國】英文差僅小學程度待業中　移英港男見工聽唔明絕望：人生已完

▲ 有移英港男英文差僅小學程度，因而找不到工作大感絕望。

移民潮下，許多港人選擇移民英國，移民適應需時，人在他鄉難免遇上不少難題，有名港男移英之後難搵工，他弱點是英文小學程度，對答一句起兩句止，見工時聽不明，大感絕望在網上大呻苦況。

移英港男英文差

該名移英港男近日在「連登討論區」發文，提及自己英文小學生程度，搵不到工，他發帖求網民圍爐取暖，問及有否網民跟他的狀況相似。

見工聽唔明人講乜，對答一句起兩句止，人生已完！預咗做唔返本行，但估唔到唔係專科嘅工都唔請⋯⋯

最新影片：

分享在英找工面試貼士

有網民鼓勵他，問樓主有否嘗試過去學英文，例如睇YouTube片、英文字幕電影、睇新聞等等，有的話就繼續加油。網民認為「無話要英文好先得，係心態問題」。

好心網民詳細分享在英找工的貼士及經歷，準備好講稿先去面試，普通工一般問常見的四、五條問題。兩分鐘介紹自己，可以講下何以喜歡這新城市，甚麼都可說，如附近有好多公園、鍾意行山觀鳥，過來做過甚麼，例如租屋、學車、幫小朋友搵學校等。

跟住實係講下之前做乜嘢， 用幾句介紹下工作嘅性質， 同埋點樣將以前嘅工作經驗帶到去依家呢份工。 做少少間公司嘅資料搜集話覺得份工好有趣味，同埋幫到人。

此外，面試官可能問新工最大挑戰，網民教樓主可照講可能要少少時間適應英國口音。最後一定問有甚麼問題想問，可問有否在職培訓，最重要是表現熱誠、好有興趣。

自己對住塊鏡講一百次， 錄音自己聽返， 自己都覺得難聽嘅咁咪再練習囉。 第一印象好緊要， 尤其係文職。香港的口音好多時逐隻字櫈出嚟， 佢哋聽唔明架，要模仿下佢哋嘅講嘢節奏。

網民斥：唔好學人移民

網民指一邊返工一邊學英文，進步快好多。另一方面更多網民斥責樓主不嘗試學好英文，找不到工時自找的。「邊度有得不勞而獲，不如直接送錢俾你啦」、「唔識英文咪揸車送貨」、「好心小學生程度英文就唔好學人移民」等。

發現樓主於1年前曾發帖，提及自己考IELTS（國際英語水平測試）「考唔掂」，導致未必能夠前往外國讀書，當時有網民指英文差即使可去外國，到時亦很「難搞」，樓主很樂觀表示「過到去就馬死落地行」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳