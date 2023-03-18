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【John Wick】荷里活演員Lance Reddick驟逝　終年60歲《殺神4》成遺作

娛樂 13:15 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

參演《殺神JOHN WICK》系列男星Lance Reddick。

在奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演動作片《殺神JOHN WICK》（John Wick）系列內，演殺手酒店前枱經理沙隆（Charon）一角的美國著名黑人男星蘭斯雷迪克（Lance Reddick），在美國時間3月17日突然逝世，終年60歲。

因為Lance Reddick在死前一日為《殺神JOHN WICK 4》宣傳而接受電台訪問，所以他突然離世令影迷震驚。據多間美國媒體報道，Lance 於自然，警方在當地時間3月17日上午9時30分接到電話，Lance在洛衫磯家中死亡，而詳細死因有待未公開。

《殺神》系列

Lance離世的消息公布後，《殺神4》導演Chad Stahelski及男主角奇洛聯合發聲明哀悼他：「失去了我們心愛的朋友和同事Lance Reddick，我們深感悲痛和心碎，他是完美的專業演員，與他共事是一種樂趣。我們的愛和祈禱與他的妻子Stephanie、他的孩子、家人和朋友同在。我們把這部電影獻給他，我們將深深地懷念他。」

同時，《殺神》系列片商Liongate亦發聲明稱：「沒有了Lance以及其深度的演出，John Wick的世界不會是現在的樣子。」

《殺神4》

畢業於耶魯大學戲劇學院的Lance，於90年代憑劇集《火綫重案組》（The Wire）成名，曾憑電影《邁阿密的一夜》（ne Night in Miami...）獲2021年美國演員工會獎（SAG Award）提名。

《殺神John Wick 4》將於下周公映，此片成為他的遺作，而他與太太Stephanie育有一子一女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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