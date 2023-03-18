【兩性關係】老婆婚後突「生出鬍鬚」 丈夫嚇壞獲悉真相崩潰離婚

印度一名女子婚後數年突開始長出鬍鬚，全身上下亦冒出體毛，其丈夫得知後無法接受，崩潰提出離婚。該名女子被拋棄後曾一度抑鬱，幸終走出陰霾，學習與這個驚人的改變共存。

綜合外媒報道，該名33歲女子Mandeep Kaur 11年前結婚，原以為從此可與丈夫過上幸福快樂的生活，但她身體卻突然出現變化，導致她的人生發生巨大改變。婚後數年，她發現自己突然開始長鬍鬚，不僅如此，手腳也都長出長長體毛。

她的丈夫最終無法忍受「男性化」的妻子，選擇與她離婚。Mandeep Kaur至今仍無法知道，自己的身體為何會突然出現改變，不過多囊性卵巢症候群是女性毛髮過度生長的常見原因之一。

專家指出，對於大多數女性而言，如果毛髮生長速度較快，可以透過美容處理，不過一旦情況嚴重，也可以選擇透過藥物治療來抑制生長。

Mandeep Kaur坦言，自從丈夫選擇離婚後，她一度陷入憂鬱，幸最後靠宗教力量成功走出低谷。在經歷多年的自我打擊後，Mandeep Kaur終於學會接受自己的新面貌，如今的她坦然面對鬍子，也不再剃掉臉上的毛髮，甚至留起了落腮鬍，不過也因為如此，戴上頭巾的她經常被誤認成男人，現時她和兄弟們一起務農，養活自己。

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責任編輯：羅嘉欣