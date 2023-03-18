【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用

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將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將迎啟用第100日，運輸及物流局局長林世雄發表網誌指，新路開通後將軍澳整體交通大致暢順，而將軍澳隧道的交通情況更得到大幅改善。

根據將藍隧道開通當日至上月底的交通數據，在平日早上繁忙時段，將軍澳隧道於將軍澳往九龍方向的隧道入口，車龍長度較將藍隧道開通前大幅減少1,550米，即是近80%；而在周末及公眾假期的傍晚繁忙時段，同樣位置的車龍不再明顯，行車暢順。

林世雄指，將藍隧道開通前，該處車龍平均長達1,900米。至於將軍澳隧道於觀塘往將軍澳方向的隧道入口，不論是平日或假日的傍晚繁忙時段，以往擠塞的情況得到大大的改善。由此可見，將藍隧道已有效把部份交通分流。

運輸署早前亦批准了5條新增行經將藍隧道的專營巴士路線，於繁忙時段為乘客提供便捷的巴士服務往來將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣、尖沙咀及南昌。

巴士公司由星期一開始，更會開通兩條經將藍隧道的新過海路線，在平日早上及傍晚放工時間分別前往中環以及小西灣。運輸署會繼續密切監察各巴士路線的運作情況及乘客需求變化，適時加強或調整服務以配合當區居民的出行需要。

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責任編輯：陳梓蔚