  • 26°C
香港時間 : 2023318日 (週六) 15:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【將軍澳交通】林世雄：將藍隧道通車改善區內交通　將藍過海巴士線下周一啟用

社會 13:36 2023/03/18

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將迎啟用第100日，運輸及物流局局長林世雄發表網誌指，新路開通後將軍澳整體交通大致暢順，而將軍澳隧道的交通情況更得到大幅改善。

根據將藍隧道開通當日至上月底的交通數據，在平日早上繁忙時段，將軍澳隧道於將軍澳往九龍方向的隧道入口，車龍長度較將藍隧道開通前大幅減少1,550米，即是近80%；而在周末及公眾假期的傍晚繁忙時段，同樣位置的車龍不再明顯，行車暢順。

林世雄指，將藍隧道開通前，該處車龍平均長達1,900米。至於將軍澳隧道於觀塘往將軍澳方向的隧道入口，不論是平日或假日的傍晚繁忙時段，以往擠塞的情況得到大大的改善。由此可見，將藍隧道已有效把部份交通分流。

運輸署早前亦批准了5條新增行經將藍隧道的專營巴士路線，於繁忙時段為乘客提供便捷的巴士服務往來將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣、尖沙咀及南昌。

巴士公司由星期一開始，更會開通兩條經將藍隧道的新過海路線，在平日早上及傍晚放工時間分別前往中環以及小西灣。運輸署會繼續密切監察各巴士路線的運作情況及乘客需求變化，適時加強或調整服務以配合當區居民的出行需要。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【鐵路發展】東涌綫延綫造價升4%至195億　政府批物業發展權資助
06:00 2023/03/01
【鐵路發展】東涌綫延綫造價升4%至195億　政府批物業發展權資助
【全面通關】旅發局下月接待英澳等業界團　機管局下月向內地客送機票
21:53 2023/03/01
【全面通關】旅發局下月接待英澳等業界團　機管局下月向內地客送機票
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2
11:08 2023/03/14
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2

你可能感興趣

【鐵路發展】東涌綫延綫造價升4%至195億　政府批物業發展權資助
06:00 2023/03/01
【鐵路發展】東涌綫延綫造價升4%至195億　政府批物業發展權資助
【全面通關】旅發局下月接待英澳等業界團　機管局下月向內地客送機票
21:53 2023/03/01
【全面通關】旅發局下月接待英澳等業界團　機管局下月向內地客送機票
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2
11:08 2023/03/14
【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2
運輸及物流局 林世雄 尖沙咀 將軍澳 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
15:44 2023/03/17
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
13:37 2023/03/17
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄
17:41 2023/03/17
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄