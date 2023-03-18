【單親苦況】單親港爸與2女兒團聚搵短租盤　開月租$3500被批賣慘情兼離地

▲ 一名單親爸爸在網上搵短租盤，開月租$3500被批賣慘情。

家家有本難諗的經！有名網民在網上徵求租盤，表示自己是單親，計劃接2女兒團聚，大機會準備上公屋，想找短租，開價僅月租$3500，並希望有基本傢俬，一按一上。有關帖文引起熱議，部分熱心網民為事主提供其他住屋意見，另有網民批評賣慘情想以平價租樓，事主有苦自己知，慨嘆單親家長不易做。

開月租$3500找短租

近日有名網民在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發文並徵求租盤，開出的條件很「離地」，不符合市場價格。事主簡單講述自己狀況，原住地方業主問題，被迫本月內要遷離，急需找短期租盤。

單親家庭，準備接返2個女返嚟團聚⋯⋯徵屯門業主盤短期租，預3500內，望有基本傢俬，一按一上！因為好大機會準備上公屋，但確實時間要有關當局處理！

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事主快要上公屋，望得到有心業主街坊幫助可以有個地方落腳，要求約一百呎實用面積左右，「咁女女可以得閒返嚟幾日都可」，希望夠他跟兩女兒暫住。

網民批租屋都賣慘情

樓主開價低，但有一定的要求，不少網民直言難以找相應租盤，$3500大抵只可找幾十呎一張床，隔離就廁所跟廚房無分離的，「仲要爆渠啲床有蝨嗰啲」，又或元朗荒蕪平房可能有機會。有熱心網民建議可找婦女協會、嘗試申請過渡性房屋之類，「如果係事實，找社工幫手啦￼，佢哋一定幫到你」。

另一方面，有網民抨擊事主，斥責「3500蚊仲想同兩個女一齊住？得閒先返嚟幾日，有手有腳都租到間8、9000千啦，博可憐？」、「2按1上好似係公價喎」和「租屋都要賣慘情」等。

單親爸爸有苦自己知

事主感謝好心網民意見，但他指自己其實是單親爸爸，網民誤會了他，「我不是婦女，所以支援有分別的，多謝你建議」，過渡性房屋申請不到，因為家庭處境問題，亦沒有找社工，因為情況有點限制，現在單親爸爸只好盡力處理，之後盡快接返小朋友，教好她們。對於惡意留言，事主氣憤又無奈地回應：

我捱咗2年幾，一個單爸先可以令到相關人事幫我！難到真係掉低2個女响孤兒院咩？咁不如自己唔好生！對不對？有頭髮無人想咁嘅！

他慨嘆兩女兒2年來不在自己身邊，現時為了女兒，自己要放棄工作，目的都是孩子為先。另他強調自己是土生土長的香港人，確實排了公屋就快8年才上到樓，不是濫用資源。

有些網民了解港爸的困境後，真心希望他成功找到短租盤，並鼓勵他「生活需要你堅強的時候，就要堅強。加油吧」！

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責任編輯︰王明芳