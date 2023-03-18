  • 26°C
香港時間 : 2023318日 (週六) 15:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】

社會 14:59 2023/03/18

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Erwin Wurm 《熱狗巴士》。（K11圖片）

K11 MUSEA將於3月20日至5月14日期間，化身成開放式藝術博物館，於場內展出逾160件世界級藝術品，讓公眾免費參觀。

另外，今年K11 MUSEA Art Karnival特別呈獻由「塗鴉及街頭藝術之父」Jeffrey Deitch策展的中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，展出殿堂級街頭藝術巨匠 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及明日之星 KAWS 及 AIKO 等逾30 位國際知名藝術家，逾100件藝術傑作讓公眾參觀，同時向街頭文化致敬。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

「City As Studio」共有5個區域，每個區域代表一個特定時代或風格，追溯塗鴉及街頭藝術如何在20世紀70年代於紐約地鐵站與停車場嶄露頭角，探討當中的起源與演變，以及其後風靡全球的原因。

今次展覽將深度呈現不同年代﹑風格與地域的塗鴉及街頭藝術，讓觀眾體驗變化萬千的街頭藝術文化。展覽中的「紐約區」 將帶領觀眾回到街頭藝術發源地紐約「朝聖」，展出當今藝壇最具影響力的巨星如 Keith Haring等的作品， 回顧他們整個藝術創作生涯，當中包括由Keith Haring及LA II於1983年在他們職業生涯的巔峰時期攜手創作的《無題》。

「洛杉磯區」及「三藩市區」將展出最具標誌性的加州藝術家作品，包括街頭塗鴉先驅Chaz Bojórquez的《幸運先生》（Mr. Lucky）及Mission School藝術運動關鍵人物Margaret Kilgallen的《無題》。

展覽另一個重點「新世代區」將展示當代藝術家作品，呈現當今世代獨特的街頭藝術手法與風格。例如 KAWS的《無題（妮可．米勒）》， 展現出象徵由藝術、時裝與廣告世界相融構成的都市視覺效果。而香港非牟利藝術組織HKwalls亦有展出一系列以「本地藝術家」為主題的本土特色作品。

「City As Studio」設英語、粵語和普通話免費導賞團，供展覽持票人士於指定時段參加，而展覽亦設有 語音導賞。觀眾更可親手製作屬於自己的塗鴉標籤，及通過虛擬遊戲Kingspray Graffiti VR嘗試塗鴉藝 術。

除了「City As Studio」展覽外，K11 MUSEA 亦於各層設有多件藝術作品，供市民免費參觀，焦點作品包括奧地利藝術家Erwin Wurm的《熱狗巴士》，以滑稽與超現實主義手法重新審 視食物、人類及消費文化之間的關係，期間K11 MUSEA更會在藝術品旁，不定期於週末時段向顧客送上手工小吃，務求令公眾深刻體驗《熱狗巴士》的背後寓意。

K11 MUSEA Art Karnival

  • 日期：3月20日至5月14日
  • 時間：10AM – 10PM
  • 地址： 香港九龍尖沙咀K11 MUSEA

City As Studio展覽

  • 日期：3月20日至5月14日
  • 時間：12PM - 8PM
  • 地點： K11 MUSEA 6 樓 Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre
  • 票價： HK$100（標準門票）、HK$50（特惠門票）
  • 售票網址： www.k11experience.com/zh-hk/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【西九音樂】的士高舞池「走進」M+　多媒體音樂會視藝享受
00:00 2023/03/15
【西九音樂】的士高舞池「走進」M+　多媒體音樂會視藝享受
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
11:22 2023/03/17
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
18:55 2023/03/16
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃

你可能感興趣

【西九音樂】的士高舞池「走進」M+　多媒體音樂會視藝享受
00:00 2023/03/15
【西九音樂】的士高舞池「走進」M+　多媒體音樂會視藝享受
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
11:22 2023/03/17
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
18:55 2023/03/16
【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃
博物館 文娛藝術 洛杉磯 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
15:44 2023/03/17
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
13:37 2023/03/17
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄
17:41 2023/03/17
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄