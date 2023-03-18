【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】

▲ Erwin Wurm 《熱狗巴士》。（K11圖片）

K11 MUSEA將於3月20日至5月14日期間，化身成開放式藝術博物館，於場內展出逾160件世界級藝術品，讓公眾免費參觀。

另外，今年K11 MUSEA Art Karnival特別呈獻由「塗鴉及街頭藝術之父」Jeffrey Deitch策展的中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，展出殿堂級街頭藝術巨匠 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及明日之星 KAWS 及 AIKO 等逾30 位國際知名藝術家，逾100件藝術傑作讓公眾參觀，同時向街頭文化致敬。

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「City As Studio」共有5個區域，每個區域代表一個特定時代或風格，追溯塗鴉及街頭藝術如何在20世紀70年代於紐約地鐵站與停車場嶄露頭角，探討當中的起源與演變，以及其後風靡全球的原因。

今次展覽將深度呈現不同年代﹑風格與地域的塗鴉及街頭藝術，讓觀眾體驗變化萬千的街頭藝術文化。展覽中的「紐約區」 將帶領觀眾回到街頭藝術發源地紐約「朝聖」，展出當今藝壇最具影響力的巨星如 Keith Haring等的作品， 回顧他們整個藝術創作生涯，當中包括由Keith Haring及LA II於1983年在他們職業生涯的巔峰時期攜手創作的《無題》。

「洛杉磯區」及「三藩市區」將展出最具標誌性的加州藝術家作品，包括街頭塗鴉先驅Chaz Bojórquez的《幸運先生》（Mr. Lucky）及Mission School藝術運動關鍵人物Margaret Kilgallen的《無題》。

展覽另一個重點「新世代區」將展示當代藝術家作品，呈現當今世代獨特的街頭藝術手法與風格。例如 KAWS的《無題（妮可．米勒）》， 展現出象徵由藝術、時裝與廣告世界相融構成的都市視覺效果。而香港非牟利藝術組織HKwalls亦有展出一系列以「本地藝術家」為主題的本土特色作品。

「City As Studio」設英語、粵語和普通話免費導賞團，供展覽持票人士於指定時段參加，而展覽亦設有 語音導賞。觀眾更可親手製作屬於自己的塗鴉標籤，及通過虛擬遊戲Kingspray Graffiti VR嘗試塗鴉藝 術。

除了「City As Studio」展覽外，K11 MUSEA 亦於各層設有多件藝術作品，供市民免費參觀，焦點作品包括奧地利藝術家Erwin Wurm的《熱狗巴士》，以滑稽與超現實主義手法重新審 視食物、人類及消費文化之間的關係，期間K11 MUSEA更會在藝術品旁，不定期於週末時段向顧客送上手工小吃，務求令公眾深刻體驗《熱狗巴士》的背後寓意。

K11 MUSEA Art Karnival

日期：3月20日至5月14日

時間：10AM – 10PM

地址： 香港九龍尖沙咀K11 MUSEA

City As Studio展覽

日期：3月20日至5月14日

時間：12PM - 8PM

地點： K11 MUSEA 6 樓 Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre

票價： HK$100（標準門票）、HK$50（特惠門票）

售票網址： www.k11experience.com/zh-hk/

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記者：陳梓蔚