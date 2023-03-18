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【令人心痛】七旬婦住護老院疑被餓死 暴瘦至70磅家屬怒求賠償

健康 15:12 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國一名71歲老婦患有發育障礙，因需要24小時照護，故住進位於密西根州一家護理護老院，但去年2月起，該名老婦健康急劇惡化，不到2個月體重驟減24公斤，昏迷送醫時瘦至僅剩32公斤（約70磅）同年5月死於蛋白質熱量營養不良。家屬指控，老婦是被活活餓死的，求償近2億港元。

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綜合外媒報道，該名老婦Bertha Jones因患有身體與發育障礙，一世都需要有人24小時照顧，1983年，她在32歲時住進密西根州一間護理之家，經常和看護人員一起去購物，逛逛底特律動物園，或在附近蘋果園散步。

姪女Charlene Jones是姑姑柏莎的監護人，且經常去探望她。但她在去年2月發現，姑姑臉頰變得凹陷、身材愈發瘦弱，覺得不對勁，故詢問護理之家的工作人員，卻只得到「我不知道」、「沒什麼大問題」的敷衍回應。當時柏莎體重約57.1公斤，3月底已降至46.7公斤，4月14日凌晨昏迷送醫時瘦到只剩32.6公斤。

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責任編輯：羅嘉欣

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