▲ 主演《侏羅紀公園》男星森尼爾(左)患癌。

在荷里活經典電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)系列飾演亞倫博士聞名的新西蘭男星森尼爾(Sam Neill),日前自爆患「血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤」第3期,屬於罕有血癌。

現年75歲的森尼爾表示,最近發表回憶錄《Did I Ever Tell You This?》的森尼爾,在書中第一章寫道︰「我可能快死了,得加快寫書的速度。」

▲ 《侏羅紀世界:統治霸權》

原來在去年3月在宣傳《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)時發現淋巴結腫大(swollen glands),經醫生診斷證實患「血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤」。

他接受化療後癌細胞已消失,之後開始服食化療藥物,估計餘生也要每月服用藥物避免復發,他坦言面對抗癌過程是「黑暗時刻」。

森尼爾表示:「我不可假裝去年沒度過黑暗時刻,但是那些黑暗時刻令光明變得清晰,讓我對每一天都心存感激,對我所有的朋友都心懷感激。只是很高興還活着。」

因為抗癌不能開工,目前他開始專心寫作。

