【AV】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史

▲ 絵麗奈/素海霖近期人氣爆燈。

原為KOL的素海霖（Erena）改名為絵麗奈（繪麗奈），並成首位在日本拍AV的香港人而成網民熱話，令絵麗奈/素海霖一時之間人氣爆燈。

網上對她的討論熱烈，當中更有聲稱曾是素海霖中學同學的網友爆料指，她在中學時頗文靜，在班中並不算突出的一位。同時指素海霖身材沒有「人造加工」，因為讀書時代已身材驕人。

此外表示素海霖在中五時在校外已有男朋友，所以同校男生沒有追她，並上載聲稱是絵麗奈照片，從該相所見外表比較純品。

同時，討論區更爆素海霖於網上賣性感相賺錢。另外，甚至指她疑曾賣倫敦金，但這未有證據只是網民一面之詞。

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認為出軌是人之常情

同時素海霖過往的受訪影片也被留意，當中她曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享「偷食男女」的真人真事，她表示曾於發現男友出軌後，便「以牙還牙」用出軌的方式向對方報復，試過在一年內出軌4至6次。

她又認為出軌是人之常情，揚言：「就算一個人有幾靚都好，對住佢3至5年都係會偷食，而且精神上的出軌都係偷食。」

惟素海霖的男友未有察覺她出軌，以致她生氣得向男友自爆，更向對方展示出軌罪證──跟第三者的對話內容，男友得悉後便怒打她發洩。

其後，有次男友誤會素海霖出軌，不小心用刀割傷她並需要入院縫9針。她對此說：「被人打都冇乜嘢，可能我有啲M底，但到呢刻，疤痕係一世就真係會記得。」

▲ 素海霖任ViuTV節目《戀講嘢》嘉賓。

想像力豐富

另外，一條多人留意的舊訪問，是素海霖在兩年前曾接受DJ艾力訪問拍「約會素人」遊赤柱的影片。

當她停在賣日本和服的店前，艾力表示和服很適合她時，素海霖二話不說：「係啊，好淫賤！」並不斷傻笑，續稱：「仲要拎住把扇，一邊（肩膊）斜落嚟，想像力超級豐富......有關任何日本嘅嘢，香港男仔女仔都係聯想到AV係好正常」。

▲ 素海霖曾接受DJ艾力訪問。

喜歡我行我素

同時，素海霖又在訪問直言：「由細到大我都畀人話自私，自私即係我行我素、唔理人......每種性格都有人欣賞、有人唔欣賞，我覺得合則來、不合則去。」

她續指：「我踏出社會無做過啲咩工作，我唔係好識點同人講嘢，都唔識點討好人，我要討好一個人，我一定係鍾意佢先會討好佢，起碼唔會反感。」

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