【睇樓出巡】富二代保鑣陪同睇何文田新盤　穿VERSACE套裝Hermès皮帶全身$10萬

▲ 有富二代保鑣陪同睇何文田新盤，更是全身名牌，估計$10萬。

本港年輕人置業「上車」難，耳聞不少靠父母幫助，即使不是一筆過買下，也會幫手俾首期，甚至有港男直言職業就是「兒子」，全靠父母出錢養自己。昨日（17日）何文田新盤「瑜一」開售，示範單位設在荃灣，引來不少準買家參觀，當中有名年輕準買家相當觸目，有關影片在網上廣傳引起熱議。

富二代黑人保鑣陪睇樓

昨日（17日）網上流傳一段約長10秒的影片，拍攝者在荃灣如心廣場目睹一名年輕男生，相信他是富二代，他身旁有2名黑人保鑣陪同，更有數名地產代理圍著在推銷新盤。該富二代更是一身名牌高調打扮。

最新影片：

據在場代理指出，該名富二代身上服飾全屬名牌，身穿的VERSACE套裝，售價約6萬元；背上的PRADA斜揹袋，售價為2.4萬元；戴了Hermès皮帶，皮帶有大大隻代表品牌的「H」字，價值約7,500元，還未計內襯黑色印花衫及鞋，全身名牌估計達10萬元。

全身名牌估計$10萬

影片拍攝男一邊影一邊說：「嘩！睇樓啫，唔使咁誇張吖？」很多網民亦評論該年輕男「使唔使帶保鏢去睇樓？咩明星咁誇？」，有網民不懂欣賞該富二代的行為及妝扮，嘲諷地說「出個街都要咁驚，可憐」、「仲要無人識，更可憐買荃灣樓，有錢得去邊？」、「重點係二萬幾蚊呎咋」等等。

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據在場代理消息透露，暫時未知該富二代有沒有入票認購。

何文田站瑜一第IB期由華懋及港鐵合作發展，首批提供50伙，實用面積336至941平方呎，發展商提供最高15%折扣，折實價786.84萬元至2,607.71萬元，即入場約786萬；而折實呎價介乎21,850至27,712元，折實平均呎價24,838元。

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責任編輯︰王明芳