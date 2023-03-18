【筍工】政府請訓練主任起薪6萬有約滿酬金　學士學歷4年工作經驗可申請【附入職條件】

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政府持續「搶人才」，最新到公務員學院招聘一級訓練主任 ，起薪點高達60,100元。

公務員學院現正招聘一級訓練主任 ，總薪級表第28點（月薪60,100元）至總薪級表第33點（月薪75,620元）。

應徵者必須—

持有香港認可大學頒發的學士學位，或同等學歷；

取得有關學歷後，在以下最少一個工作範疇具備四年全職經驗 人力資源管理或行政人員培訓及發展； 在高等院校的公共行政、管理、傳意、中國內地／香港／國際事務或相關範疇從事講學／課程管理工作； 在高等院校／研究機構／專業團體從事有關公共行政、中國內地／香港／國際事務或相關範疇的研究工作 擔任與公共行政、機構發展、企業傳訊或相關範疇的管理職位。

在綜合招聘考試能力傾向測試考獲及格成績

符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或具備同等成績，並具備良好的中、英文書寫能力，能操流利廣東話、普通話和英語

在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

一級訓練主任主要

設計／講授／協助進行關於公共服務價值觀、政府基礎概要、公共服務文化、管理、傳意等相關範疇的培訓課程

支援培訓／企業人力資源發展項目及活動

協助提供人力資源發展的顧問服務；

協助進行研究、編製培訓材料和推廣網上學習

處理培訓行政工作

獲錄取的人士會按公務員合約條款受聘，為期三年。受聘人在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期實任職位所得底薪總額的15%。當受聘人完成為期三年的合約後，或會獲當局按當時適用的長期聘用條款聘用。

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責任編輯：陳梓蔚