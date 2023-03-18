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【移民英國】陌生男擅闖花園被撞破瞓地詐病 醒目移英港人1個舉動脫險

健康 17:44 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

近年不少人移民英國，但英國治安要留心！1名移民英國的港人本月初在網上分享，稱早前遇到1名陌生男子擅闖其住所花園，幸被其撞破，陌生男立即詐病，醒目樓主察覺異常，靠1個舉動，成功襲退對方。該名移英港人勸喻住在曼徹斯特的港人，要鎖好花園門。

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該名移英港人在facebook群組發文分享駭人經歷，稱事發於本月初，1名陌生男子企圖打開連接其做所花園門，幸好當日剛好鎖上門，對方無法入屋。該名陌生男子見家中有人就詐病：

佢就瞓喺地下，話唔舒服企圖叫我哋開門幫佢。

樓主沒有聽信對方，並表示會致電警方協助，再召救護車到場。正當樓主在報警數分鐘，陌生男突然爬到花園的柵欄外離去。

樓主續稱，警方接報後到場，涉事男子已不見蹤影，他將事發過程告知警方，警員稱，會派人搜索附近地區，以查證涉事男子是否確實身體不適，還是屬於可疑人物。

樓主稱，自己住在曼徹斯特附近的Leigh，「最近網上都話曼徹斯特治安好差，估唔到遇上，希望大家都要留意，鎖好花園門」。他表示，由於該區一半鄰居均為移英港人，事後大家也互相提醒。

事件亦引起港人熱議，有網民樓主夠冷靜，處理得宜，亦有人直呼恐怖，「咁恐怖，驚有啲帶埋刀真係會嚇死」;有人稱一定要安裝鐵閘。

 

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