蕭正楠認當年心雄講錯說話　感恩遇上黃翠如：我願意照顧她

過去疫情期間，歌手出身的蕭正楠（Edwin）夥拍區永權及音樂人伍仲衡組成「伍筆區蕭」組合網上開LIVE獲追捧，三人勾起樂迷回憶乘勢開騷之餘，伍仲衡更為蕭正楠度身訂造紀念入行二十周年之新歌《小小大人物》。

蕭正楠為事隔18年首支正式個人派台歌，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

當年蕭正楠出道萬千寵愛在一身被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎講錯一句「邪不能勝正」被指針對麥浚龍後惡運接踵而來更被迫北漂多年。

▲ 蕭正楠接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

節目中，蕭正楠承認當年做新人因公司競爭激烈心雄，「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」



之後，蕭正楠被迫北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」。

到2008年回港簽TVB由低做起，他指純粹因為母親，「主要因為媽咪，那3年多每年只能見她一個月，加上期間爸爸病逝後，她終於出聲：『你搵唔搵到錢無所謂，紅唔紅都無所謂，我只想個仔在身邊！我已經滿足。』媽咪一向內儉，聽她這麼說好心噏，事業已經平平無奇，如果連孝順也做不到真係做人好失敗！。」

▲ 蕭正楠、伍仲衡、區永權一同開音樂會。（經濟日報圖片）

開心人生遇到翠如



電視圈發展多年，蕭正楠終憑2013年《巨輪》捱出頭來，另外亦因2014年拍攝《師奶Madam》認識好太太黃翠如，蕭正楠坦言：「我好開心人生當中遇到翠如！」

他又透露跟黃翠如初碰頭時未有特別幻想，只覺對方「像男仔，硬淨，好搏好捱得，最大的優點是她很關心身邊較弱小的同事。」

及至拍攝後期，蕭正楠指開始對黃翠如有好感，「到就快拍完，唔知幾時有機會見，心中開始有奇怪感覺，直至我唱了這套劇的主題曲《I'll Always Be Yours》，我感到那首歌歌詞就像是她，我錄完send給她，之後彼此就像click著了某些東西就開始了。」

不介意太太廚藝差



由交往到18年結婚，蕭正楠曾公開指太太黃翠如性格像男仔兼大慒，節目中他大爆老婆大慒事外，亦披露他甘願照顧大慒太太的浪漫，「她有太多甩漏事要我照顧，變了我現在是一個經常要照顧人的人。以前我勉強可以照顧自己，現在我一定要照顧埋她。」

他更指，從無介意黃翠如是「地獄廚神」：「對呀，她現在是不用接觸廚房所有東西，事關之前她入廚切菜，切第二刀就切親手，唯有即時叫她出返來；還有一次她想煎些食物，手臂又不小心碰到鑊邊焫傷了一片，太多太多這些大慒甩漏事，她現不用再入廚房。」

蕭正楠續指：「其實，她焫燶手也是一心想整嘢畀我食，這已經好感動啦！整唔整到已不是重點，她要被照顧，我願意照顧她，我們就很夾啦！哈！她有能力令你願意照顧她，都是一種能力來。」

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