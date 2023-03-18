【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接

原為KOL的素海霖（Erena）改名絵麗奈（繪麗奈）當首位在日本拍AV的香港人而成網民熱話，令絵麗奈/素海霖一時之間人氣爆燈。

其實也是香港人的KOL兼插畫家的KITKAT也打入日本市場，在上月於日本上月推出寫真，不過沒有寫真露點，純粹只展示美好身段。

【AV女優】KOL素海霖舊訪問片盡現真實性格 繪麗奈認滿腦子AV畫面【有片】

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3度與日男拍拖

宅男對KITKAT這位KOL不會陌生，因為她大分活躍於社交平台，憑可愛樣貌、驕人身材，以及十分大方的派福利，成為不少宅男的女神，其IG粉絲約逾6萬。

她在去年9月曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》任嘉賓，分享她過去3次與日本男生交往的經驗。

KITKAT坦言，自己與日本男人交往前並未有特別留意日本文化，對日本男生亦未有特別偏好，只是剛好都結識到日本人、與對方拍拖。

▲ 任《戀講嘢》嘉賓。

因工作與日男結緣

首位日本男友是她在藝術展覽實習時認識，當時她負責任翻譯的工作：「我唔識日文，但佢識少少國語同英文，慢慢了解後佢開始約我食飯追求我，會幫佢翻譯一下餐牌。」

該名男友來港舉行展覽4個月後便回到日本，KITKAT試過在聖誕節赴當地去找他，還特地穿上和服驚喜現身：「佢見到我就不停幫我影相。」

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日本男人示愛較大膽

至於第二位男友是KITKAT在香港咖啡店時認識：「佢係咖啡師，嚟香港訓練。當時因為鍾意佢舖頭嘅咖啡先至去，去咗一、兩個星期佢就寫咗佢電話號碼俾我。」

而第三任男友同樣是日本人，不過他跟KITKAT最後都敵不過遠距離戀愛的地域問題，最後在有共識下和平分手。

KITKAT指亦曾與香港男生拍拖，被問到兩地男生的分別時，她指日本男生較直接，在示愛方面亦較大膽。

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突然拖入後巷親熱

不過主持人提到過去日本文化都較壓抑，在街頭拍拖也甚少會出現親密一點甚至拖手的舉動，KITKAT表示近年有所改變，與男友出街也會拖手、親吻。

而且KITKAT更自爆試過與男友外出時，對方突然把她拉到後巷親熱：「有少少上下其手，可能當時太熱戀。同埋有著吊帶衫，見到少少身材，同佢出街全程都會望住。」

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要求講AV中常用字

至於覺得與日男交往的最大問題，她稱：「最大問題係溝通，有啲難溝通到內心想法（有無大男人要求？）食飯時會要求我手踭唔好掂到張檯。服侍的話有次被要我幫佢清潔耳仔。」

在性事方面，KITKAT指男方沒甚麼特定的要求，但笑言曾被要求說些在AV中常用的日語單字。

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