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【街頭創作】K11與星光大道合辦街頭藝術活動　逾200人合創60米粉筆畫

社會 18:38 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（K11提供圖片）

星光大道管理有限公司邀請逾200名來自藝術界、學校及非牟利團體代表，攜手創作一幅長達60米的粉筆畫，打破本港最長戶外粉筆紀錄，展現參加者對社區多元共融的追求。

為慶祝3月香港藝術月，K11 MUSEA及K11 Art Foundation將於下星期一（20日）共同呈獻中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」。今日有逾200名參加者於星光大道親身體驗創作街頭藝術的樂趣，並與參展「City As Studio」的藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho，一同為公共藝術創作寫下新紀錄。

其中一位參與創作的小6學生Alice指，今次是她第一次畫粉筆畫，雖過程很累，但看見成品很滿足，亦開心可和其他同學合作，未來想在更大的平台創作。

K11集團及K11 Art Foundation 創辦人兼主席鄭志剛表示，是次活動有助培養社會對欣賞街頭藝術文化的興趣；又指在藝術及文化領域，非常欣賞從日常環境中攝取靈感，再加以個人演繹而孵化的創意。同樣地，在社會上要擁抱多元、互相尊重，以建構和諧共融的社會。

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責任編輯：陳梓蔚

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