  • 22°C
香港時間 : 2023318日 (週六) 19:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】金牌製作人蕭潮順為歌神許冠傑製作新MV　盼為港帶來互助正能量

社會 18:52 2023/03/18

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

金牌製作人蕭潮順正與「歌神」許冠傑籌備下月的演唱會，在機緣巧合下，蕭潮順決定要為許冠傑的一首舊歌《洋紫荊》重製MV，希望讓更多人認識這首歌曲，為港人帶來正能量，說好香港故事。

蕭潮順今日指，近日機遇巧合下，決定為許冠傑的《洋紫荊》重製MV，認為此歌能說出此時此刻的香港景況，又適逢許冠傑首次紅館個唱40周年，是別具意義。

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

他透露MV內容是與許冠傑商量後決定的，希望能記錄一眾艱苦奮鬥的香港精英及未來新一代，為市民帶來更多正能量。

由拍版到製作只有不足12日，蕭潮順坦言要加入超過40位名人紅星相片，同時處理版權幾乎是一件不可能的事，但幸運的是工作人員同心協力下創造奇蹟，最終「許冠傑洋紫荊40周年版」MV按時面世，希望為此時此處的香港，帶來「互相幫，困境風波一起去擋，讓洋紫荊永遠盛放。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【正能量】花1.7萬從日本網購汽水機放門口 醫生家庭向郵差送貨員提供免費凍飲
12:49 2023/03/08
【正能量】花1.7萬從日本網購汽水機放門口 醫生家庭向郵差送貨員提供免費凍飲
【正能量】由全職運動員轉型設計師　曾志豪受喪貓激發建藝動品牌
12:59 2023/03/09
【正能量】由全職運動員轉型設計師　曾志豪受喪貓激發建藝動品牌
【正能量】腦癌面癱中大生建精神義工平台　為情緒困擾者提供支援網絡
17:01 2023/03/17
【正能量】腦癌面癱中大生建精神義工平台　為情緒困擾者提供支援網絡

你可能感興趣

【正能量】花1.7萬從日本網購汽水機放門口 醫生家庭向郵差送貨員提供免費凍飲
12:49 2023/03/08
【正能量】花1.7萬從日本網購汽水機放門口 醫生家庭向郵差送貨員提供免費凍飲
【正能量】由全職運動員轉型設計師　曾志豪受喪貓激發建藝動品牌
12:59 2023/03/09
【正能量】由全職運動員轉型設計師　曾志豪受喪貓激發建藝動品牌
【正能量】腦癌面癱中大生建精神義工平台　為情緒困擾者提供支援網絡
17:01 2023/03/17
【正能量】腦癌面癱中大生建精神義工平台　為情緒困擾者提供支援網絡
蕭潮順 演唱會 許冠傑 正能量 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
15:44 2023/03/17
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
13:37 2023/03/17
【醫療事故】女子人工流產手術出錯　治療3個月後不治
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄
17:41 2023/03/17
【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長　追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄