【正能量】金牌製作人蕭潮順為歌神許冠傑製作新MV　盼為港帶來互助正能量

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金牌製作人蕭潮順正與「歌神」許冠傑籌備下月的演唱會，在機緣巧合下，蕭潮順決定要為許冠傑的一首舊歌《洋紫荊》重製MV，希望讓更多人認識這首歌曲，為港人帶來正能量，說好香港故事。

蕭潮順今日指，近日機遇巧合下，決定為許冠傑的《洋紫荊》重製MV，認為此歌能說出此時此刻的香港景況，又適逢許冠傑首次紅館個唱40周年，是別具意義。

他透露MV內容是與許冠傑商量後決定的，希望能記錄一眾艱苦奮鬥的香港精英及未來新一代，為市民帶來更多正能量。

由拍版到製作只有不足12日，蕭潮順坦言要加入超過40位名人紅星相片，同時處理版權幾乎是一件不可能的事，但幸運的是工作人員同心協力下創造奇蹟，最終「許冠傑洋紫荊40周年版」MV按時面世，希望為此時此處的香港，帶來「互相幫，困境風波一起去擋，讓洋紫荊永遠盛放。」

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責任編輯：陳梓蔚