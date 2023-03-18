張敬軒倫敦開唱關心移英港人　500香港歌迷飛英國撐場

▲ 張敬軒倫敦開唱。

張敬軒《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，首次倫敦開唱，成為首位華人歌手在於倫敦逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall 連開三場，現場觀眾來自中國、英、美、法國、丹麥都有，還有五百多名香港歌迷特意飛到英國撐場，讓軒仔非常驚訝及開心。

軒仔表示非常珍惜今次機會跟英國朋友見面，可以處身於這麼美麗的Royal Albert Hall 跟分享他的音樂是榮幸，他亦把這次當作是自己的一次考試，觀眾是考官，希望每一位觀眾感受到他盡全力的演出，給他掌聲及鼓勵。

▲ 英國殿堂場地。

軒仔台上自爆開騷半年前，用自己Fb的私人帳號，偷偷加入一個「移英港人群組」: 「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點…大家生活好嗎？」觀眾即有人大叫「掛住你呀！」軒仔: 「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛番嚟！哈哈。」

軒仔又關心港人移民是否習慣，「我見到有一啲剛移民過來嘅朋友，可能未習慣，好似有小朋友病，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講， 倫敦有得做喎 ….. 」令現場不少移民朋友又感動又大笑不停。

他特意提前十天飛抵倫敦備戰，適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨瞓醒，發現倫敦冬天又乾又冷，「係街上總是覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦。寒冷氛圍令我諗番起以前戀愛經歷，送比大家兩首歌 :《追風箏孩子》《百年樹木》。」

由於去年演唱會不停收歌迷禮物，疑因受到感染生病，故軒仔十分小心保重身體及保障他帶父母去玩的假期，所以現場不少歌迷送花送禮物，他都叫大家體諒，由工作人員代收。

軒仔又形容，這次演唱會，他像將自己洋蔥一樣，一塊塊剝開獻給觀眾，「我42歲啦，隨著自己年齡的增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這三個晚上，我會全力去演唱會 。」因為反應熱烈加場，第二場軒仔細心安排第一場沒有環節，自彈自唱《靈魂相認》送給觀眾。