【清明節交通】柴灣歌連臣角火葬場及墳場一帶　實施交通管制（即睇警方最新安排)

▲ 柴灣歌連臣角火葬場及墳場一帶實施交通管制。

為避免掃墓人士與其他道路使用者出現人車爭路的情況，警方於清明節（3月18日至4月29日）期間，在歌連臣角火葬場及墳場一帶實施交通管制，以確保交通暢通及公共安全。

臨時禁區安排

連城道以東一段歌連臣角道將會於3月18日至4月29日，上午7時至下午3時期間設立臨時禁區，私家車(有許可証者不在此限)不得由連城道左轉歌連臣角道

連城道封路安排

3月26日、4月1、2、5、7、8、9、15及16日，上午7時至下午5時連城道將會封閉；所有車輛必須左轉入華廈街 (特許車輛除外)

特許車輛的定義

3月26日、4月1、2、7、8、9、15及16日，新巴巴士388及389、專線小巴16A、16M、16X 及18M、的士、靈車、 出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者；4月5日(與上述一樣，但不包括18M及的士)

警方可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以及在有需要時封閉其他道路。警方呼籲駕駛人士和市民，遵從警務人員指示，以及留意電台和電視台相關資訊。

責任編輯 李志強