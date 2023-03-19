【黑心保姆】3月大男嬰疑受虐腿骨折　母揭保姆早有案底不斷改名尋BB落手

▲ 3個月大男嬰疑被保姆虐待致腿骨折。

雙職父母除了聘請外傭，也有人會找日間保姆照顧孩子，然而馬來西亞有一名3個月的男嬰，被保姆照顧兩周後腿骨突然骨折，醫生更估計是人為所致，父母質問保姆始揭對方原來早已涉及多宗虐兒案，且一直更換名字尋找BB落手。

據馬來西亞媒體報道，有當地媽媽近日在facebook群組發文，指自己早前為3個月大的兒子尋找保姆，於是在該facebook群組內發出招聘帖文，經過多人私訊應聘後，最終挑選了其中一人任職。

她曾到保姆家觀察，對方聲稱與4歲女兒同住，丈夫則在新加坡工作。在2月15日起，事主把兒子交由保姆照顧，保姆每天都會拍照和影片，匯報兒子吃喝睡覺的情況，並沒有異常。

然而，在2月27日傍晚，她接回兒子後，發現兒子好像很累，一回家馬上睡著，半夜醒來後喝奶、換片，卻仍一直哭，要抱住才能入睡。翌日丈夫幫孩子換襪子時，每碰到兒子的右腳就縮起來，而且開始哭鬧，但由於趕著返工仍將孩子交給保姆。

沒想到當晚接孩子回來，發現他的右腳已腫起並發燒。事主夫婦立即帶兒子到醫院接受檢查和照X光，醫生著他們報警，因為兒子腿骨折明顯是人為所致，是外力或硬物所造成，而且是有一定力度。

她按醫生推薦轉到私人醫院骨科後，便回保姆家收拾孩子的物品，保姆竟開始哭泣，並拿出50令吉（約87港元）希望能私了，遭事主拒絕，

我兒子住院、照X光、打石膏，這些遠不止50令吉，而且以後有後遺症要怎樣賠？

保姆在事主丈夫試探下，自爆有案底，之前也有家長報案，但她辯稱是丈夫和前妻所生的兒子傷害他們。惟事主並不接受，斥責對方同為母親，如何能對3個月大的BB下得狠手。

其後，事主發現原來該名保姆早已臭名遠播，涉及很多宗案件，且一直更換名字，尋找下一個受害BB。她呼籲父母慎選保姆，以免兒子的遭遇重演。她又指，現在兒子仍在復原階段，睡覺會無端端哭醒，而且變得容易被嚇著。

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責任編輯︰王明芳