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【兩性關係】結婚6年生完二胎後再無親密行為 女子揭穿丈夫驚人秘密無法接受

親子 10:06 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

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馬來西亞一名人妻控訴，自生完第二胎後，丈夫就不再要求親密行為，她直覺丈夫出軌，豈料日前驚悉
丈夫驚人秘密後，崩潰稱無法接受。

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【湊得輕鬆啲】陳湛文捱出頭入圍爭金像獎男配角　新手爸錫到燶︰女兒腳頭好

綜合外媒報道，該名人妻控訴，自己生完第二胎後，就沒被丈夫要求親密行為，她直覺對方出軌，她日前和丈夫攤牌，對方竟告訴她，出軌對象是公司的一名男同事，而和男同事交往的理由，竟是「怕女人懷孕」，讓她頓時無法接受，「怕懷孕不會去結紮嗎？」

該名人妻稱，自己和丈夫結婚6年，對方卻跟男同事交往10年，「重點是那個男的我還曾介紹給我閨蜜，兩個人還交往半年，現在是怎樣？」

雖然丈夫在東窗事發後，不斷解釋還是愛妻子，期望為了孩子不要離婚，但她無法接受，

為了孩子？所以我只是幌子？生孩子的器具？

貼文曝光後引起網民熱議，大批網民勸喻該名人妻離婚，「離婚吧，感覺他就是喜歡男人」、「加油！支持離婚」‘「妳真的只是工具而已」；另有網民稱，「有個朋友也是這樣，她的同性戀老公已經跟說清楚了，就是給家裡一個交代『我有結婚生小孩了』」。

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責任編輯：王明芳

 

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