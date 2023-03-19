【假酒惹禍】九寨溝旅行團集體中毒1死1失明　疑餐廳將燃料酒精當白酒

▲ 九寨溝旅行團集體中毒1死1失明，疑餐廳將燃料酒精當白酒。

自內地通關後，各地旅行團都重現活躍，但近日有景區飯店被曝「假酒宴客」。一群跟旅行團到四川九寨溝旅遊的遊客，在當地一間餐廳飲酒後，疑餐廳將燃料酒精當白酒供遊客飲用，導致發生集體中毒事件，1死1失明。

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綜合內地媒體報道，在今年2月23號，一群來自河北的遊客在四川成都武侯區一間旅行社報名參加「九寨溝三日遊」旅行團，每人收費480元人民幣。該旅行團在25日到達景區，導遊帶遊客下榻當地飯店「雪域卓瑪藏家樂」，並在用餐期間向遊客敬酒，還說店內酒水免費任飲，不夠可以再添；但導遊自己全程僅喝了自己杯內的酒。

遊客集體甲醇中毒

次日早上，旅行團出發前往黃龍景區附近購物，數名團友開始出現不適，在購物地點坐著休息2小時後被送回賓館。之後，愈來愈多名團友出現不適，被陸續送院。經診斷，旅客為甲醇中毒，當中更有1人死亡、1人雙目失明。

據當地從事旅遊服務的村民透露，涉事飯店員工疑將燃料酒精當成白酒，直接送給遊客飲用。九寨溝縣文化體育和旅遊局工作人員在3月17日證實消息，並表示警方已介入調查。

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責任編輯：羅嘉欣