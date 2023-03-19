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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂

社會 10:40 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元，警再拘3人明提堂。（資料圖片）

30歲電腦技術員涉於1月13日在中環威靈頓街一單位內，連同5名同黨劫去逾110萬現金及虛擬貨幣。詳情即看：【下一頁

中區警區刑事部人員經深入調查後，於3月17日於慈雲山及沙田拘捕3名本地男子，年齡介乎28至32歲，涉嫌「串謀行劫」。警員亦於1月14日拘捕了一名25歲姓陳本地男子，涉嫌「處理犯罪得益」。警方亦於案發當日拘捕該名30歲電腦技術員。行動中，人員檢獲4部手提電話。

該3名昨日被捕的男子及於案發當日被捕的男子均已被暫控一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（20日）於東區裁判法院提堂。該名25歲姓陳的被捕男子則已獲准保釋侯查，須於4月中旬向警方報到。

警方相信是次拘捕行動已瓦解一個有組織犯罪集團。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方重申「串謀行劫」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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