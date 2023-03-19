【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂

▲ 涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元，警再拘3人明提堂。（資料圖片）

30歲電腦技術員涉於1月13日在中環威靈頓街一單位內，連同5名同黨劫去逾110萬現金及虛擬貨幣。詳情即看：【下一頁】

中區警區刑事部人員經深入調查後，於3月17日於慈雲山及沙田拘捕3名本地男子，年齡介乎28至32歲，涉嫌「串謀行劫」。警員亦於1月14日拘捕了一名25歲姓陳本地男子，涉嫌「處理犯罪得益」。警方亦於案發當日拘捕該名30歲電腦技術員。行動中，人員檢獲4部手提電話。

該3名昨日被捕的男子及於案發當日被捕的男子均已被暫控一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（20日）於東區裁判法院提堂。該名25歲姓陳的被捕男子則已獲准保釋侯查，須於4月中旬向警方報到。

警方相信是次拘捕行動已瓦解一個有組織犯罪集團。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方重申「串謀行劫」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津