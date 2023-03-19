【糖尿病殺手】男子1個月內暴瘦10公斤確診糖尿病　一個長年飲食習慣致病

▲ 男子1個月內暴瘦10公斤，檢查確診糖尿病。

糖尿病是常見都市病之一，與飲食因素息息相關。台灣有醫生分享案例，指一名中年漢在1個月內瘦了10公斤（22磅），原以為是健身有成，但經檢測後卻發現，血糖值竟飆升至297，確定自己患上糖尿病。

最新影片：

台灣新光醫院家庭醫學科醫生柳朋馳，在節目《健康2.0》中透露，自己曾遇過一名約46、47歲的男患者，因體重急降10公斤而到醫院接受檢查。

患者不肯定自己暴瘦原因，原以為是健身有成，但經檢測後卻發現，他的糖化血色素高達15、空腹血糖值達297，確診糖尿病。而醫生再對比患者4年前的報告，發現他的血糖值屬正常，但糖化血色素為5.7，已在瀕危邊緣。

柳朋馳進一步詢問患者，是否飲食習慣上起變化。患者表示自己作息並無太大變化，反而還多了做運動。此時，在患者身邊的太太開口詢問：

如果每天喝一顆椰子水會不會得糖尿病？

患者太太續透露，因為患者尿酸偏高，過去聽信別人說法，認為飲椰子水可以利尿、排尿酸，因此4年來天天飲椰子水。

柳朋馳表示，雖然不能夠將原因全部歸咎於椰子水。但可想而知，在患者的平日飲食習慣上，各種糖分或含糖類飲品的攝取一定偏多，也因此造成患者在短時間內血糖暴增。

柳朋馳指出，這種情況很多時會被人忽略。體重並非健康減少，而是糖分太多，腎臟留不住，導致脫水性體重下降，繼而有暴瘦情形出現。而病人在確診糖尿病時，胰島素細胞僅剩50%功能，其實已有5至7年的糖尿病前期，意味著「器官都已經醃製很多年了」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣