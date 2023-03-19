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【食品安全】張蘭+汪小菲曾創逾6千萬銷售紀錄　麻六記酸辣粉對人體有害

娛樂 12:46 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

張蘭與汪小菲旗下的麻六記酸辣粉被《中國食品安全網》發現對人體有害。

台灣藝人徐熙媛（大S）前奶奶、汪小菲媽媽張蘭為內地飲食品牌的創辦人，張蘭與汪小菲共同創立三大飲食品牌麻六記、俏江南和粵洱堂，麻六記曾經創下逾6000萬元人民幣的銷售紀錄。

張蘭與汪小菲創辦的麻六記酸辣粉近日被《中國食品安全網》指對人體健康有害，事件引起關注。

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不通過內地食安

《中國食品安全網》日前公布內地10款超人氣酸辣粉的相關測試，並發現麻六記的酸辣粉得成份跟說明有所不同。

麻六記酸辣粉內的「純紅薯粉」聲稱以純紅薯澱粉所製，但經實測後卻發現其成份為甘藷粉、木薯粉、蕨根粉。

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影響人體健康

此外，麻六記被發現有添加可增加光澤度、彈性和久煮不爛效果的硫酸鋁銨，過度攝取硫酸鋁銨會影響人體對鐵、鈣成分的吸收，更有可能導致骨質疏鬆、貧血和智力下降等情況。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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