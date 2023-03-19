【兒童長高】12歲仔僅1.35米高同齡中最矮　父花2.3萬打生長激素：看起來更有自信

▲ 爸爸擔心兒子太矮，決定為他打生長激素。（iStock圖片）

不少家長都悉心栽培小朋友，除了學業成績要好，身高也不能輸蝕。美國有一名富爸爸，發現12歲兒子只有1.35米高，比同齡男生矮，擔心他將來面對社交問題，於是讓他注射生長激素，醫生指此舉有機會增加患心臟疾病的風險，但爸爸仍不惜一切只求兒子增高。

據《紐約時報》報道，來自美國紐約曼哈頓的富爸爸Robert（化名），一直不計成本栽培兒子，例如購買百老匯音樂劇正前排座位，希望培養他對表演的興趣、又讓兒子學跆拳道，若考試成績優異，還會有「魚子醬大餐」獎勵，盼兒子在學術和社交都取得成功。

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不過，在2021年，Robert發現12歲的兒子只有約1.35米高，是同齡男生中最矮的一群，他就急於改善孩子情況。他帶兒子去看兒科內分泌醫生，經過檢查顯示，兒子雖然身高偏矮小，但沒有成長問題。

不過，Robert夫婦仍決定讓兒子注射價值3000美元（約2.3萬港元）的生長激素。他認為，這是考慮到他日後的社交問題，即使承受一些風險都是值得。

家庭醫生Eric Ascher指出，比起健康問題，更多父母是因為外貌因素而要求子女注射生長激素，令他們更健碩吸引。Ascher續指，這種做法自2003年起愈來愈普遍，因美國食品和藥物管理局批准使用生長激素來治療身材矮小但原因不明的孩子，除了在美國外，在中國也非常流行。

Ascher警告，這做法除了為子女傳遞錯誤價值觀，亦有機會增加患心臟疾病的風險。不過，Robert仍表明不後悔，因兒子在14個月內長高了7cm，現時身高是1.42米，看起來更有自信。

有兒科醫生指，這種趨勢被稱為「美容內分泌學」，儘管大多數小孩其實沒有生長問題，有些父母仍希望防止欺凌，或讓孩子盡快開始運動或模特兒生涯，而為子女注射生長激素。

有一名媽媽匿名受訪指，很多富家子弟都被父母強迫打生長激素，有父母認為身高只有1.7米是不可接受。另有一名住豪宅區的40歲全職媽媽指，其10歲兒子因為太矮被同學取笑，她又估計兒子長大後只有1.62米，所以決定藉生長激素助長高，她更向兒子表示，

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責任編輯︰王明芳