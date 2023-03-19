【廉政狙擊】黃宗澤臨時要求加床戲　Bosco：因為套劇太沉重

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》進入結局周，於明晚（3月20日）播出的第21集劇情講述與子峰拍拖的曉山（蔡思貝飾）因有感子峰（黃宗澤飾）「感情遲鈍」遲遲沒進展，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰，令二人「米已成炊」。

子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己「酒後亂性」。

與導演即興度橋

原來該場床戲是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco早前與王浩信接受電台節目訪問時，自揭臨時要求加床戲原因：「劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。」

Bosco續指：「我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試吓』。之後導演就返去寫咗出嚟。」

阮兆祥笑到碌地

他表示去到拍攝現場都有繼續為該場口「加料」：「我加咗做節嗰part，我問：『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」

說畢，節目主持阮兆祥等隨即笑到碌地，Bosco再說：「其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」

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