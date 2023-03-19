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【家庭悲劇】狠婦殺夫藏屍雪櫃逾1年 扮丈夫更新社交媒體製造在生假象

親子 12:53 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

案發地。（網上圖片）

江蘇蘇州發生一宗家庭悲劇，妻子將丈夫殺死後，藏屍雪櫃逾1年，女方母親近期上門，煮飯發現雪櫃中有異常，終揭發事件，目前兇手已自首，案件正在進一步調查中。

綜合內地媒體報道，事發於蘇州姑蘇區驛東苑，查姓女子殺死龐姓丈夫後，並在雪櫃藏屍15個多月，期間查女用丈夫的手機發微信，製造丈夫還在生的假象。

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報道指，查女與丈夫於2020年結婚，在蘇州從事地產中介工作。據街坊透露，死者1993年出生，夫妻兩人育有一女。查女性格靦腆，最近還見到龐男有更新社交賬號，但就一段時間沒有看到龐男。目前查女和龐男居住的單位已被當地警方封查，有保安人員在現場值守。

據有周邊商戶表示，

前段時間，查女的母親到家中煮飯，發現冰箱內的屍體，才勸查女自首。2月底有警車來我們才知道。

小區工作人員亦證實，女方家屬發現冰箱藏屍後報警，龐男具體死亡時間尚不清楚。案發疑似因經濟等原因。 

查男今年曾在社交平台更新過多條短片，多以情感為主。最近一次是在2月13日。曾有網友在其2月9日發佈的短視頻下方詢問「你老公呢？ 」針對案情，姑蘇區警方稱不方便透露。

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責任編輯︰王明芳

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