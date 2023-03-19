【活活餓死】迷信人類可以陽光為食　網紅父母不餵奶餓死一個月大兒子

▲ 俄羅斯一對父母因迷信餓死兒子。（facebook圖片）

人類不是植物，無法透過光合作用成長，然而俄羅斯有對網紅父母一直提倡「生食」和「陽光為食」，以淨化身體。他們更相信一個月大的兒子可以透過曬太陽維生，故未有餵奶，令兒子活活餓死，二人事後被捕。

據《鏡報》報道，俄羅斯43歲男子Maxim Lyutyi是激進的生食主義者，提倡以陽光為食和生食，認為可以長時間靠陽光等能量進食，不額外攝取水或食物。他和33歲妻子Oxana Mironova成立了俱樂部「The Living Man」，稱會為客人提供「治療」，幫助他們改善健康和解決個人問題。

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二人育有一名1個月大的兒子，孩子在家中出生後不曾前往醫院檢查，直至近日出現身體不適，才緊急送院治理，可惜最後不幸死亡。醫生判斷男嬰罹患肺炎，而且因極度飢餓而營養不良。

原來，這對夫婦近日試圖讓男嬰嘗試能量飲食，長時間不給他吃喝，導致男嬰活活餓死的悲劇。夫婦被控過失殺人罪，男嬰母親被判軟禁在家，父親則因拒補被單獨關押。

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責任編輯︰王明芳