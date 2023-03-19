【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞

▲ 男子拒站起讓少女下車。（影片截圖）

香港人口密集，繁忙時間乘搭公共交通工具下車時，也要盡量互相禮讓。不過近日網上就流傳一段攝於巴士車廂內的影片，片中一名身材健碩的男子疑不滿要站起讓身旁的少女下車，引起網民關注。

從影片中可見，事發位置為巴士上層車廂，一名身材健碩，身穿紅衣的男子與一名白衣少女相鄰而坐，而車廂周圍仍然有空出的座位。紅衣男子坐在近走廊的外側，如少女想要下車，則需要紅衣男子讓開。惟疑有人不滿被要求站起讓位，惹起爭端。

影片開始先有一名疑為車長的男子當「和事老」，勸說該名紅衣男子讓位：「大家都係公民嚟架嘛，咪就一就囉。讓下女仔囉。」惟紅衣男子似感到相當不滿，指其已側身讓少女通過，高呼「咁咪行囉」，「女仔又驚乜嘢」，又反問：「驚我非禮佢？」

▲ 紅衣男子似感到相當不滿，指其已側身讓少女通過。（影片截圖）

少女聞言，即連忙向紅衣男子解釋「唔係唔係」，又表示：「係覺得唔夠位，驚撞到你。」

惟該名紅衣男子仍然拒絕站起，稱：

唔緊要呀，我都唔怕俾佢撞，你咁驚做咩啫。

他又再側身表示：「點解要就呀，讓咗俾佢囉，咁樣仲唔夠啊？」更直斥：

點解要企起身俾佢呀？皇帝嚟架？武則天女皇？

車長聞言即連聲道歉，「唔係呢個問題」，「唔好意思呀」，又發現少女似乎正伸手拭淚，「佢又喊啦」。影片就此結束。

事件即引起大批網民爭論，認為該名男子理應站起讓位：

不論男女出或入座 , 本人必定起身 , 一 , 這是禮讓 , 二 , 對方行得較舒服 , 之後客氣一聲 , 整個旅程相安無事 !

幾廿歲人咁小氣都有

條友無程程講咩武則天，有問題呀，而家只係叫佢起身讓讓個女仔出，除非佢想搏揩油。咁大舊起一身有問題咩，佢又唔係殘廢。

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記者：黃穎津