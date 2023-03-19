吳綺莉開直播透露吳卓林近況　無悔當年與成龍拍拖：覺得應該感恩

吳綺莉（Elaine）近期主力內地發展，在今年初起在內地開直播帶貨，而且在深夜開直播與網友聊天，十分勤力。

日前，50歲的吳綺莉更無懼以素顏出鏡與網友互動，而且十分大方，有問必答。

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透露吳卓林近況

當中，在今年1月，吳卓林與同性伴侶Andi在加拿大生活被指經濟有問題，要排隊領取免費食物。

不過Andi之後解釋二人未有流落街頭，目前生活幸美滿，叫大家不用擔心。可是吳卓林半時曾表示農曆新年不會回港，且揚言：「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚。」

▲ 今年初，吳卓林被指在加拿大生活經濟有問題，要排隊領取免費食物。

而今次直播有網民問吳卓林近況，吳綺莉稱：「女兒跟大家一樣，每個人都有一個成長的過程，只是早跟晚，她現在是在學習當中，我覺得要讓她自己去學習，因為很多東西媽媽講多少都沒用，要自己去感受體會了（才懂），她碰了覺得痛了，她就知道那個是不對的。」

然後她又稱：以前自己讓女兒不要做這做那，反而出現反效果，現在接受女兒有自己的思想，便在背後默默支持：「現在我就要學得溫柔一點。」

▲ 吳卓林與同性伴侶Andi。

不後悔與成龍交往

另外，有網民問及吳綺莉有否後悔當年和成龍交往，她大方回應舊情直接說不後悔：「做人千萬不能後悔，因為每一個過程都是一個學習，一個經歷。」

她續解釋指：「年輕的時候其實……經歷多的朋友，我覺得應該感恩，因為有些經歷，你年輕的時候有力氣、有時間去調整，可是到了年紀愈來愈大，其實沒有那麼多時間給你去調整，很多朋友知道是不容易，小時候你有體力去撐，努力地改變自己，碰到的任何困難都是一個經歷。」

所以吳綺莉認為：「每個經歷都是你的老師，那在那個經歷裏邊不要負能量，一定要正能量的，我們要堅強，所以小時候苦一點我覺得是好的，因為你經歷多了，你就會明白更多了。」

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