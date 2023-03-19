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【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕

健康 14:23 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女主播報天氣，突翻白眼倒地昏迷，現場直播恐怖一幕。

突發惡疾影響日常，隨時有生命危險。美國一名氣象主播員，日前在進行天氣預報時，突然翻白眼倒地昏迷，過程更被電視台現場直播。

最新影片：

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事發影片在Twitter上流傳。氣象主播Alissa Carlson Schwartz在哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯分台任職，她在當地時間18日早上7時，正進行天氣預報，過程中她突然面色下沉並翻白眼，上半身逐漸彎曲、前傾趴在桌上。雖然她試圖穩住重心，但再下一秒便昏迷滑落桌底，倒地不起，過程也同時被電視台直播出去。

而當時的直播畫面中，還有2名主播同事，在Schwartz跌地幾秒後，主播Rachel Kim才發出驚呼；另一名主播Nichelle Medina見狀即場冷靜表示，「我們現在要很快地休息一下」，電視台這才將畫面切入廣告。

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曾在直播中嘔吐

事發後，電視台沒有繼續播報氣象。當日下午2點半左右，Schwartz在其Facebook專頁發文報平安，感謝所有人的關心，並表示自己很快會沒事的；至於昏倒原因則並未透露。

CBS洛杉磯副總裁兼新聞總監Mike Dello Stritto，事後感謝在場同事當機立斷採取行動。他回應稱，Schwartz目前正在醫院接受治療，大家都希望很快能知道詳情，並會全力支持她：

我們的心與Schwartz同在，會為她祈禱，希望她能早日康復。

據悉，這並不是Schwartz第一次在直播中出現突發身體狀況。2014年，她在另一間新聞台工作時，也曾於天氣預報直播現場嘔吐，後來被診斷出患有「心臟瓣膜滲漏」（leaky heart valve）。

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責任編輯：羅嘉欣

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