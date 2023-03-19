【人倫悲劇】7旬患病嫲嫲獨力湊精神障礙孫女　疑生活不順苦撐3年雙雙上吊亡

▲ 嫲嫲帶孫女到苗栗縣佛頂山附近散步，被發現雙雙輕生亡。

照顧有特殊需要的孩子是長期且壓力沉重的工作，台灣苗栗縣近日發生一宗悲劇，7旬嫲嫲疑因生活不順，帶著12歲患有精神障礙的孫女上吊輕生，送院搶救仍不治。

據台媒報道，70歲的江姓嫲嫲本身有慢性疾病，多年來受病魔困擾，然而大仔早年不僅與妻子離婚，3年前更因事故過身，留下有精神障礙的小孫女。這數年江婦與孫女相依為命，是當地社福團體關懷的弱勢家庭。

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事發於昨晚（18日），在苗栗縣佛頂山附近，江姓嫲嫲在傍晚帶著12歲的孫女散步，然而到晚餐時間都遲遲未歸家，難得假日回家探望的小兒子察覺不對，便前往步道尋人，不料卻發現祖孫二人輕生，趕緊報案。

警方指，祖孫二人在約昨晚7時許被送醫急救，但到院前已無生命跡象，最後都宣告不治。警方調查指，現場和家中都未發現遺書，也沒有外力介入跡像，初步研判無他殺嫌疑，至於女童是否有大人加工自殺，仍待進一步調查。

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責任編輯︰王明芳