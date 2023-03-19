【大嶼山發展】本月探討改善大嶼山南北接駁交通　研究2025年年中完成

▲ 發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（19日）發表網誌，講解南大嶼保育工作，冀按《可持續大嶼藍圖》內「北發展、南保育」的總體原則，推動大嶼山可持續發展，未來將進一步探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。

甯漢豪指，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處已於本月開展可行性研究，進一步探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，以改善大嶼山的南北接駁，以及探討在大嶼山中部重新利用和改善舊東涌道，預計研究會在2025年年中完成。政府亦會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等路段，擴闊部分路段或進行行車道路彎位等較小型改善工程。

辦事處亦致力推動可持續休閒康樂及相關配套設施，包括正探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。甯漢豪指，知道很多愛好大自然的人士喜歡在大嶼山例如塘福、長沙等地露營。由於部分有意在大嶼山營運小規模營地、露營車的經營者不熟悉申請許可和牌照的準則，因此辦事處正主動協助有關經營者與相關政府部門跟進，希望提供一些成功實例予其他申請人參考，以帶動私人優質旅舍及營地在大嶼山好好發展。有興趣在大嶼山營運小規模營地、露營車的人士可致電辦事處—2157 2783查詢。

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責任編輯：黃穎津