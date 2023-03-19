  • 21°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 14:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大嶼山發展】本月探討改善大嶼山南北接駁交通　研究2025年年中完成

社會 13:09 2023/03/19

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（19日）發表網誌，講解南大嶼保育工作，冀按《可持續大嶼藍圖》內「北發展、南保育」的總體原則，推動大嶼山可持續發展，未來將進一步探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。

甯漢豪指，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處已於本月開展可行性研究，進一步探討在大嶼山的東部及西部加強交通基建，以改善大嶼山的南北接駁，以及探討在大嶼山中部重新利用和改善舊東涌道，預計研究會在2025年年中完成。政府亦會分階段於嶼南道、羗山道及大澳道等路段，擴闊部分路段或進行行車道路彎位等較小型改善工程。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】陳湛文捱出頭入圍爭金像獎男配角　新手爸錫到燶︰女兒腳頭好

辦事處亦致力推動可持續休閒康樂及相關配套設施，包括正探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。甯漢豪指，知道很多愛好大自然的人士喜歡在大嶼山例如塘福、長沙等地露營。由於部分有意在大嶼山營運小規模營地、露營車的經營者不熟悉申請許可和牌照的準則，因此辦事處正主動協助有關經營者與相關政府部門跟進，希望提供一些成功實例予其他申請人參考，以帶動私人優質旅舍及營地在大嶼山好好發展。有興趣在大嶼山營運小規模營地、露營車的人士可致電辦事處—2157 2783查詢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃穎津

相關文章

【院友誤殺】大角咀護老院7旬院友互毆1人不治　75歲院友涉誤殺被捕
今日 10:07
【院友誤殺】大角咀護老院7旬院友互毆1人不治　75歲院友涉誤殺被捕
【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂
今日 10:40
【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂
【同志迷姦】25歲男疑被迷姦後倒斃酒店　1名被捕男子明日提堂
今日 10:52
【同志迷姦】25歲男疑被迷姦後倒斃酒店　1名被捕男子明日提堂
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞
今日 12:07
【網絡熱話】巴士阿叔拒站起讓少女下車　揚言：我都唔怕俾佢撞

你可能感興趣

【院友誤殺】大角咀護老院7旬院友互毆1人不治　75歲院友涉誤殺被捕
今日 10:07
【院友誤殺】大角咀護老院7旬院友互毆1人不治　75歲院友涉誤殺被捕
【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂
今日 10:40
【搶劫提堂】涉糾黨於中環party room劫去逾百萬元　警再拘3人明提堂
【同志迷姦】25歲男疑被迷姦後倒斃酒店　1名被捕男子明日提堂
今日 10:52
【同志迷姦】25歲男疑被迷姦後倒斃酒店　1名被捕男子明日提堂
可持續發展 大澳 大嶼山 土木工程拓展署 發展局 工程 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【前世記憶】5歲男童堅稱前世是被燒死女人　細節令人毛骨悚然母終揭開真相
13:30 2023/03/11
【前世記憶】5歲男童堅稱前世是被燒死女人　細節令人毛骨悚然母終揭開真相
【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史
16:40 2023/03/18
【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史
【兩性關係】1.84米靚仔丈夫被幸福肥至220磅仍出軌 人妻崩潰：這麼胖還有人要
12:16 2023/03/18
【兩性關係】1.84米靚仔丈夫被幸福肥至220磅仍出軌 人妻崩潰：這麼胖還有人要