【令人痛心】18個月大雙胞胎後院泳池雙雙溺斃　揭腦退化曾外祖母開後門惹禍

▲ 一對18個月大的雙胞龍鳳胎，被發現在自家後院泳池中雙雙溺斃。

美國日前發生一宗令人痛心疾首的意外事故。一對18個月大的雙胞龍鳳胎，被他們的媽媽發現在自家後院泳池中雙雙溺斃。經警方調查後，發現原來是患有阿茲海默症的曾外祖母，將後院的門打開，才令孩子得以自行走入後院，釀成慘劇。

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綜合外媒報道，一對18個月大的龍鳳胎Locklyn和Loreli Callazzo周四（16日），被他們37歲的媽媽Jenny發現在自家後院池中遇溺。雙胞胎失去意識，媽媽發現後隨即將他們撈出，實施心肺復甦術，但經送院搶救後，2個孩子仍然在2個小時後宣告不治。

據知，Jenny和42歲的丈夫、6名孩子，以及Jenny患有阿茲海默症的祖母同住一屋。警方經初步調查後排除他殺，並發現Jenny的祖母在事發前，把平時緊閉的後門打開，令雙胞胎疑似因此得以走到後院，繼而跌入滿是青苔、日久失修的泳池中，引發慘劇。

事後，網上募捐平台GoFundMe已有專頁為事件募捐款項，至今已籌募逾5,000美元。

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認知障礙症中以阿茲海默症最常見，阿茲海默症是一種嚴重的神經退行性疾病，也是最常見的認知障礙症，影響全球逾5千萬人口。

此症是因為腦部出現不正常斑塊，權威醫學學術期刊《柳葉刀》2020年曾發表一項研究報告，提出可能導致認知障礙症的12大風險，頭3大分別是：中年聽力缺損，佔致病風險、沒有完成中學程度教育、吸煙。

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責任編輯：羅嘉欣