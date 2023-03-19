【廉政狙擊】胡定欣王浩信聯手對付卓廷光　隱形Big Boss Martin唔止一個人

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》進入結局周，屠敏（胡定欣飾）的真正身份—洛子欣將愈來愈公開外，「Martin」真身亦會曝光。

除韋繼明（王浩信飾）外，ICAC章Sir（譚俊彥飾）亦一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在O記及ICAC均有人助其在受查期間甩身。

▲ 《廉政狙擊》

黎主任最大嫌疑

為將卓廷光繩之於法，章Sir召開特別行動組，與子峰（黃宗澤飾）及小黃（戴祖儀飾）秘密展開調查，三人事後得悉ICAC中一直-有化名「Martin」的人與廷光內應外合，並鎖定黎主任（胡渭康飾）為最大嫌疑人。

但原來事情並非眾人想像般簡單，卓廷光等人口中的「Martin」原來並不止一個人，牽涉者真實身份更是超乎想像……。

▲ 《廉政狙擊》

繼明力撐屠敏

這邊廂ICAC為捉拿卓廷光全速前進，另邊廂一心要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作之餘並順道表露子欣身份。

最終繼明決定力撐屠敏，辭掉O記職務並利用好友以凡（吳卓羲飾）埋卓廷光身邊打探線索。

繼明最終雖然得逞，但因深謀遠慮的卓廷光一直對其抱有懷疑，繼明身陷險境。

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