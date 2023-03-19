【家居意外】家用通渠劑突然爆炸　女子毀容獲賠18萬元

▲ 一名女子在使用通渠劑時突然發生爆炸。

渠道淤塞，不少人或會自行買通渠劑疏通管道。但內地日前就發生一宗訴訟案，一名女子在使用通渠劑時突然發生爆炸，噴濺出來的高溫腐蝕性液體，沾落她的面部、膊頸及腳上，導致女子永久性毀容，繼而向產品生產商及銷售商索償，獲判賠人民幣15.8萬元（約18萬港元）。

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據內地媒體報道，涉事女子姓李，由於家中渠道淤塞，便托丈夫買通渠劑回家自行通渠。而李女按樽身的使用說明書，將通渠劑倒入下水管道，便發生了爆炸意外。噴濺出來的高溫腐蝕性液體沾上她的面部、手腳，經治療後，李女永久性毀容，面部大面積燒傷畸形，致十級傷殘。

李女向產品的生產商和銷售商提出上訴，案件15日在上海市松江區人民法院審理。李女認為，因通渠劑的質量瑕疵、存在安全隱患、未能特別提示禁止使用溫度，導致她面部大面積燒傷，遺留疤痕嚴重毀容，構成傷殘，要求兩間公司對她的損失進行賠償。

生產商強調，相關通渠劑不存在安全隱患及質量瑕疵，並提出檢測報告證明安全質量達標，因此拒絕賠償。銷售商則表示，公司在網頁上有列明產品帶有腐蝕性，提醒要穿戴膠手套及防護眼鏡，質疑李女在使用過程中未按指示穿戴器具，故也拒絕賠償。

法院最終判兩間公司合共賠償人民幣15.8萬元（約18萬港元）予李女。李女隨後提出上訴後再撤回，判決現已生效。

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責任編輯：羅嘉欣