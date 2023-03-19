【義工服務】學生賣旗都要跑數？　幼稚園發通告：善款太少不獲證書

▲ 通告表明，若沒有賣旗或善款太少將不獲發證書。（facebook圖片）

賣旗是不少學生參與的義務工作之一，教導孩子從小服務社會。然而近日社交平台流傳有學校通告，申明如果學生沒有售旗或交回旗袋僅得少量善款，就不會獲頒嘉許證書。有網民笑言「賣旗都要跑數」，不過也有人認為，有些家長只為證書而報名，孩子卻沒有參與服務，估計校方是想避免這類情況。

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近日在facebook群組「土瓜灣之友」有網民轉載一張通告，疑為幼稚園派發予家長的備忘，講解有關3月18日賣旗活動的詳情。除了指示各級學生及家長按指定時間回校領取物資，及交還旗袋的地點外，亦表明若學生有以下情況，將不獲發嘉許證書，

如沒有沒有進行售旗，或發現旗袋只有極少量的善款，如只得數個硬幣，將有機會不獲發嘉許證書。

發帖網民直言「乜咁衰㗎咩？小朋友好慘。可惜我唔近，買唔到旗。」，有網民亦質疑，賣旗本身是自發性的慈善活動，但校方列明獲嘉許證書的條件，令人感覺「賣旗都要跑數」、「小朋友都係義務性質，俾少少鼓勵都咁計較」。

不過，有網民亦認為校方此舉有原因，因為有些家長只為證書或打卡而報名，並非真心想行荷，「有家長交行貨為張證書，今早10點落街，見到有堆家長已話收工交袋，全程玩電話，個小朋友又唔知做咩」、「唔想做不如唔好參加」。

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責任編輯︰王明芳