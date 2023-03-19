【寧可信其有】一家4人相繼離世 玄學家示警1個原因：被祖父母帶走

寧可信其有，許多事最好遵從習俗，台灣有玄學家分享，新竹有一戶人家，一家4人接連離世，故尋求他幫助，他經了解後發現，這4人「全部都是被離世的爺爺奶奶帶走」，原因竟出自於錯誤的下葬方式。

台灣知名玄學家江柏樂在其fb分享，曾處理竹北的一名客戶，家中爸爸、姊姊、大伯以及大伯的兒子都接連過世。他調出除戶閱覽發現，有位過世的男祖先，是客戶的叔公，在小時候過世，此外還有姑婆、姑姑及大姐也陸續過世。江柏樂原本以為這些人是叔公帶走的，結果卻發現「全部都是被爺爺奶奶帶走的！」

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江柏樂直言，當初爺爺當初選樹葬、奶奶選海葬，結果兩個都受不了，使得子孫相繼死亡，幸好客戶有發現不對勁，請他幫處理後，竟「連續擲出至少18個聖杯」。

江柏樂提醒，當祖先是海葬、樹葬、花葬，要特別注意，不是祖先想怎麼葬，就真的能讓祖先解脫。因此千萬不能選擇這3種，否則後代子孫會不平安。若選海葬，變成水果，若選樹葬，樹根盤身，不得不慎。

江柏樂亦指出，「家人各種意外損傷、婦人不孕、家財耗盡、官事不斷、全家吵鬧離散」、「常常耳鳴、耳朵癢、頭暈、頭痛不好睡，心悸胸悶卻始終找不出原因」，這些恐怕都和祖先有關係。

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責任編輯︰王明芳