【創新科技】城大與深圳市簽署合作備忘錄　於金鐘設立青年創新創業基地

▲ (受訪者提供)

城大與深圳市人力資源和社會保障局周五(17日)簽署合作備忘錄，共同在城大位於金鐘的「HK Tech 300 共創空間」設立支持港澳青年創新創業的基地，並同事投資設立專項基於獲城大創新創業計劃HK Tech 300支持並落戶大灣區的初創團隊，並向符合條件的初創項目提供各類創業補貼和創業擔保貸款等配套支援。

根據合作備忘錄，雙方在創新創業範疇方面，會共同建設創新創業孵化基地，充分利 用兩地創新創業、人才引進、產業發展等政策，促進資源對接及協助項目在大灣區落地轉化；

雙方就兩地的創新創業大賽進行合作和深度銜接，深圳市並會在項目平台推介 HK Tech 300 的優秀項目，為有意到深圳創業的 HK Tech 300 團隊提供創業指導，並聯合舉辦活動，促進兩地青年就業和人才交流；同時推動天使母基金等投資機構設立專項投資基金，支持 HK Tech 300 初創隊伍落地大灣區。

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責任編輯：陳展棋