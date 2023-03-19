【網戀騙案】網戀一年驚悉對象是好友老婆　外地打工男被騙9萬元真相超崩潰

▲ 外地打工男網戀一年始發現被騙，而且對方是好友老婆。

為了賺老婆本不惜赴外地打工，沒想到竟遭墮網戀陷阱。河南一名男子多年來在緬甸種西瓜，透過一名好兄弟結識了網戀女友，過去一年女友多次借故向他索錢，前後共給予多達8萬人民幣（約9萬港元），惟近日他回鄉卻得悉，跟他交往的女友竟就是兄弟的老婆。

據內地媒體報道，河南許昌朱姓男子，一直在緬甸種西瓜，努力儲錢希望娶老婆成家立室，好兄弟小李得知他單身，就介紹他老婆的閨蜜給他認識。由於朱先生在外地，只能透過網絡交流，兩人聊得很投緣，很快確定了情侶關係。

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拍拖3個月後，女友就說自己哥哥在工地出事，向他借5000人民幣，朱先生見不算太多錢，而且又是自己女友，沒有猶豫就匯款。後來女友又借故說父親生病、加上節日送利是等，兩人拍拖短短一年，朱先生已給予對方8萬多元人民幣。

直至今年，朱先生終於要回家，打算約女友見面，沒想到當初介紹兩人相識的小李卻致電指，

兄弟，跟你交往的是我老婆，你可能被騙了！

小李強調自己不知情，還承諾會還錢，但朱先生仍很難接受，曾想硬闖小李家跟「女友」見面和報警，但在小李哀求下，朱先生還是心軟放過他們。

慶幸朱先生另一名好友看不過眼，向媒體爆料，朱先生才決定赴警局報案，目前小李承諾會陪老婆把錢還給朱先生，至於小李有沒有參與騙局，仍待調查。

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責任編輯︰王明芳