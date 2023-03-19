【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴

今日（3月19日），TVB官方社交網放出兩條《隱形戰隊》預告，當中一條是Cool Sir媽咪淑珠（蘇恩磁飾）、姐姐顧晨麗（樊亦敏飾）、外甥女珊珊（伍樂怡飾）在準備為茶餐廳關門期間，遇上突然殺入大廈胡亂開槍掃射的悍匪。

至於另一條《隱形戰隊》預告，是Shadow（劉佩玥飾）遭強暴的鏡頭。

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▲ 悍匪殺入大廈胡亂開槍掃射。

Shadow被強暴

明晚（3月20日）播出第11集《隱形戰隊》劇情講述，為追查恐怖分子巴翼及馬雷，Shadow與辛Sir（吳家樂飾）分別「喬裝」一樓一鳳及唐樓住客，近距離埋恐怖分子身進行調查。

當中，Shadow卻亦因為惹火的「一樓一鳳姐」打扮而惹禍。

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預告所見，身穿V領性感絲質睡衣的Shadow風騷返回單位，就在準備關門之際，巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，大感慌張的Shadow為保「一樓一」身份免穿煲，情急智生以月事作借口企圖脫身。

可是巴翼卻要「霸王硬上弓」，Shadow被捉實兼遭整個人拋在床上，情況危急。

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劉佩玥騷長腿

從官方釋出的預告片及宣傳照所見，劉佩玥（Moon）再度在劇中大晒逆天長腿，不但修長度讓人羨慕，就連白滑度也備受關注，加上角色性格討喜，劇集熱播後成功入屋。

問到阿Moon長腿成為劇集亮點心情，她開心地感謝大家喜歡，還大方分享美腿兩大心得。

她分享稱，最重要就是適當運動及飲水：「我細個唔係好高，記得低年班時都係排前面嗰幾個，直至去到大約中四先至突然開始長高，我諗都關鍾意運動事。因為以前有打排球，又好鍾意跑步，所以覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」

Moon補充指，多散步亦對保持靚腳形有幫助：「食完飯之後都會去行吓，就算依家揸車，都會去公園或者山度行，所以覺得適量同適當嘅運動，都會對身形有幫助。」

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溝通及信任最重要

至於為何經常拍外景都能保持白滑皮膚，阿Moon透露除要做好防曬，注意飲食亦很重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就Ok架喇。」

談到明晚《隱形戰隊》內，Shadow身陷險境一幕，阿Moon透露拍攝時有一定難度：「因為個廠真係好凍，同埋張床唔係床嚟，係一嚿好硬嘅嘢上面有啲被鋪。我同我對手廖家爵對戲時，佢都好緊張，因為驚整親我。」

她表示：「我覺得呢類戲最緊要演員之間有溝通同信任，所以我哋最後都好順利完成。」

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