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【死裡逃生】復興空難唯一倖存空姐　憶墜機前最後10秒：機內異常寂靜

健康 17:48 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

復興空難唯一倖存空姐黃敬雅，近日接受採訪，重新憶述當時事發經過。

空難一單都嫌多，倖存者更可能留下永久心理陰影。8年前造成43人死亡的台灣復興航空空難，唯一生還的空中服務員黃敬雅，在空難發生後，一度患上創傷後遺症（PTSD）及重度抑鬱症，近日她接受採訪，重新憶述當時事發經過。

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2015年2月4日，復興航空一班從台北松山機場飛往金門的235號班機，在起飛後不到10分鐘就失事，墜毀在基隆河上，造成43名乘客及機組人員死亡。

當年唯一倖存的空服員黃敬雅，日前在節目《新聞挖挖哇》上克服心魔，勇敢講出事發經過。她回憶，飛機在墜入基隆河前10秒，還在爬升階段時，機身突然很重地頓了一下，她當下便感到這是不正常的搖晃。但還沒等她反應過來是否要解開安全帶起身查看，機艙內突然變得非常安靜。

不是因為沒有人講話，而是沒有飛機螺旋槳轉動的聲音了。

黃敬雅解釋，飛機兩邊本身有2個螺旋槳，正常運轉時會發出非常嘈雜的轉動聲。但當時，飛機在起飛不久，右引擎順槳故障，唯一正常的左引擎又被機長誤關，造成飛機在瞬間失去動力。機艙內寂靜約10秒，班機就帶著50多名乘客和空組人員墜入基隆河。在飛機下衝的時候，黃敬雅感覺「身體像要被撕裂」。

黃敬雅更回憶倖存之後感到痛苦的日子。她曾被詢問是否空難中倖存的空姐，被嚇到退3步，還因此想過改名換姓，讓「黃敬雅」徹底消失。她說，自己雖然看上去很正常，實際上內傷很重：

因為我沒有什麼外傷，外表看起來就是正常人。但如果透視我的身體內部，大概整片都是黑黑的空洞吧。

空難事隔6年後的2021年，黃敬雅亦在Facebook發千字文回憶這段驚恐經歷，提到自己患上創傷後遺症（PTSD）及重度抑鬱症，治療期間連呼吸都會痛。

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責任編輯：羅嘉欣

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