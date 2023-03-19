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【加風四起】葉劉淑儀：巴士加價官民共憤　籲營辦商多努力一兩年

政治 16:38 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

葉劉淑儀形容，巴士加價幅度之大官民共憤。（曾耀輝攝）

五間巴士公司就六個專營權申請加價，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台撰長文回應，直言「非常有意見」。她說，明白近年專營巴士營運環境明顯惡化，但認為所要求的加幅「實在驚人」，「官民共憤」。

她續指，政府已有不少交通補貼計劃，包括為每名每月超出200元公共交通開支的市民，提供三分一補貼。去年9月開始，更將長者及合資格殘疾人士公共交通票價優化計劃的合資格年齡，由65歲下降至60歲，加上政府預期人口將持續老化，推算2036年65歲及以上長者的比例將大增至31%，「巴士營辦商大幅申請加價，政府未來補貼開支豈非大增？」

葉劉淑儀以新巴及城巴劃一加價二元為例，指即使原本設有65歲長者收費，政府仍需向所有巴士線的每名乘客提供0.7至2元不等的補貼。

政府作出如此大額補貼，變相是巴士加價越多，政府補貼越多。政府補貼無底深潭、60歲以下市民搭巴士卻越來越貴，這不是「官民共憤」嗎？

葉劉淑儀強調，任何行業都有高低起伏，過去三年絕大部分行業經營出現困難，老字號結業、中小企資不抵債而倒閉，政府也沒有對他們作出利潤保證。現時香港經濟逐漸復甦，大家外出時見到大街小巷佈滿人群，相信交通流量亦會逐漸增加，她質問：

為何巴士公司要急於一時，此刻再申請大幅加價？我並不認為巴士公司過去三年因經營困難，政府便應立刻批准他們大幅度加價，建議營辦商不妨多努力一兩年，再作加價的申請。

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責任編輯：林曉君

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