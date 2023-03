【新聞之花】林婷婷做瑜珈露腰晒身材　TVB主播學歷高鏡頭前表現出色

TVB新聞主播林婷婷(Jacky)是不少觀眾心目中的女神,偶爾派福利的林婷姨近日於IG分享一段影片,身穿運動服的她展露小蠻腰,大晒Fit爆身材。

林婷婷露纖腰

林婷婷發布帖效更新IG,並寫道:

Beware of the Ides of March 🏃‍♀️Let’s sweat it all out!

Private yoga sesh 🧘🏻‍♀️

——

小知識~

公元前44年3月15日,為羅馬共和國的Julius Caesar的死忌,也是莎士比亞作品《凱撒大帝》中,占卜師對凱撒的警告。最終預言成真,凱撒大帝於羅馬曆的當天遭背叛、遇刺而亡。而你也聽過同一作品的另一名句《Et tu, Brute?》嗎?