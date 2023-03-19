【新聞之花】林婷婷做瑜珈露腰晒身材　TVB主播學歷高鏡頭前表現出色

▲ TVB新聞主播林婷婷（Jacky）罕露小蠻腰。

TVB新聞主播林婷婷（Jacky）是不少觀眾心目中的女神，偶爾派福利的林婷姨近日於IG分享一段影片，身穿運動服的她展露小蠻腰，大晒Fit爆身材。

【新聞小花】曾著旗袍報天氣受追捧 林婷婷懂5種語言學霸履歷曝光

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

林婷婷露纖腰

林婷婷發布帖效更新IG，並寫道：

Beware of the Ides of March 🏃‍♀️Let’s sweat it all out! Private yoga sesh 🧘🏻‍♀️ —— 小知識～ 公元前44年3月15日，為羅馬共和國的Julius Caesar的死忌，也是莎士比亞作品《凱撒大帝》中，占卜師對凱撒的警告。最終預言成真，凱撒大帝於羅馬曆的當天遭背叛、遇刺而亡。而你也聽過同一作品的另一名句《Et tu, Brute?》嗎？

最新影片推介：林景程專訪

【最美主播】丘靜雯答應男友求婚榮升準人妻 Nicole：我把家庭擺到很前

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

表現出色

林婷婷自2019年開始加入TVB，除了報道新聞之外，還負責專題報道包括探討教育、科技、文化議題。她曾負責的難民模特兒故事，更獲得Asiavision 2021《卓越新聞報導獎》。

除了職場上表現出色，林婷婷亦是一名學霸。她畢業於香港中文大學英文系，曾任職中學教師長達3年。

▲ （IG圖片）

自我增值

喜愛學習的林婷婷其後修讀香港大學文學及文化研究，比較香港、台灣及新加坡的教育體制。

2018年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金，並以最高等級成績獲取碩士資格。

加入TVB近5年的林婷婷已經連續2年獲得《Asiavision Annual Awards 2021》「卓越新聞報道獎」，她除了在翡翠台和明珠台報道中英文新聞之外，間中亦會擔任天氣女郎為觀眾們報道天氣。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R